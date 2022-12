OPROEP. Ben of ken jij een Verlaenen of een Enis? Dan heb je misschien recht op deze mooie erfenis

In “Erfgenaam Gezocht” ontdekt Axel Daeseleire een mooie erfenis. Maar erfgenamen vinden is andere koek en uiteindelijk moet hij die bij de nakomelingen van de grootouders van Hilda gaan zoeken. Vandaar zijn oproep. Ken of ben je een Verlaenen of een Enis of heb je ouders of (over)grootouders die zo heetten? Dan kan je contact opnemen via deze link. Al 150 mensen reageerden op deze oproep.