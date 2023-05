Oproep. Belandde jij ooit in het ziekenhuis op vakantie? En heeft je dat toen veel geld gekost?

Aandeel KBC krijgt stevige klap op de beurs ondanks nettowinst van 882 miljoen euro

Met een nettowinst van 882 miljoen euro tijdens de eerste drie maanden van dit jaar, is 2023 “uiterst goed gestart” voor KBC, zegt CEO Johan Thijs dinsdag. Toch stuurden beleggers het aandeel zes procent lager op de beurs. Rond de middag is de grootbank daarmee de slechtst scorende notering van de hele Bel20-index en is de bank anderhalf miljard euro minder waard. Beleggers hadden namelijk meer informatie verwacht over een extra uitkering voor aandeelhouders.