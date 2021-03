Oprichter antivirusbedrijf McAfee beschuldigd van fraude met crypto’s

Cryptomunten Stunt van Tesla met bitcoin ruikt volgens expert naar marktmani­pu­la­tie

9 februari De gigantische investering van Tesla in bitcoin roept vragen op over marktmanipulatie. Het nieuws over de investering stuurt de koers van de cryptomunt naar een ongekende hoogte. Maar de wijze waarop Tesla-baas Elon Musk de voorbije weken twitterde over bitcoin en dogecoin, komt nu wel in een heel ander daglicht te staan.