Oppositie hard na drama bij Carrefour: "Sinds Caterpillar deed regering niets" TT

25 januari 2018

16u34

Bron: Belga 15 Geld In de Kamer heeft de Franstalige oppositie de regering ondervraagd over de aangekondigde ontslagen bij Carrefour. cdH, PS, Ecolo en PVDA vinden dat de regering te weinig onderneemt om te vermijden dat winstgevende bedrijven overgaan tot massaontslagen. Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) antwoordde namens premier Michel. De regering hoopt dat het aantal ontslagen tot een minimum beperkt kan worden. Er zal een sociaal bemiddelaar beschikbaar zijn.

Carrefour kondigde het mogelijke ontslag van meer dan 1.200 mensen aan in ons land. "Dit is een nieuwe aardschok. We zitten opnieuw in 2016", zei cdH-fractieleidster Catherine Fonck. In dat jaar kondigde graafmachinebouwer Caterpillar de sluiting van zijn vestiging in Gosselies aan, waar meer dan 2.000 mensen werkten. Ook ING kondigde toen een herstructurering met veel ontslagen aan.

In de nasleep van Caterpillar deed minster van Werk Kris Peeters voorstellen aan de sociale partners om de wet-Renault, die grote collectieve ontslagen regelt, bij te sturen, zei minister Wilmès. Het overleg binnen de Nationale Arbeidsraad is nog altijd bezig. Volgens Wilmès zal minister Peeters zijn voorstellen opnieuw voorleggen als de sociale partners tegen eind februari geen consensus bereiken.

De oppositie is niet overtuigd. "U verschuilt zich achter de sociale partners als u dat uitkomt", zei cdH-fractieleider Catherine Fonck. "Terwijl uw regeerakkoord voorziet om sneller te kunnen ontslaan".

"Regering doet aan minimale dienstverlening"

Volgens Ecolo-Kamerlid Georges Gilkinet doet de regering aan "minimale dienstverlening". "De onmacht van deze regering is opmerkelijk", zei hij. "Het beleid van deze regering om sociale bijdragen te verlagen doet niets tegen het cynisme van bepaalde grote ondernemingen", zei PS-Kamerlid Jean-Marc Delizée. PS en PVDA willen sancties voor "beursontslagen", voor bedrijven die winst maken maar mensen ontslaan om nog meer winst te maken.

De PVDA haalde zwaar uit naar de afwezigheid van de regeringstop in de Kamer. Zowel premier Charles Michel als de vicepremiers Alexander De Croo (Open Vld) en Kris Peeters (CD&V) zitten op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. "Ze praten daar met de multinationals over fiscale cadeaus", zei PVDA-Kamerlid Marco Van Hees. "Carrefour België is een bedrijf dat winst maakt".

"U mag het belang voor ons land van de aanwezigheid op dergelijke internationale fora niet onderschatten", zei minister Wilmès. Ze zei dat er een sociale bemiddelaar beschikbaar zal zijn voor de onderhandelingen bij Carrefour.

"Volgend jaar Kamerleden met vragen ook naar Davos vliegen?"

Ook Hendrik Vuye maakte zich aan het begin van de zitting boos over de lege regeringsbanken. Ook de vicepremiers Didier Reynders (MR) en Jan Jambon (N-VA), justitieminister Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zijn in het buitenland. "De volledige kern is afwezig. Ofwel vliegen we volgend jaar de Kamerleden die vragen hebben over naar Davos, ofwel maken we staatssecretaris Pieter De Crem (CD&V) lid van de kern. Dan heeft hij ineens bevoegdheden".