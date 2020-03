Opnieuw zware verliezen voor de beurzen, Bel20 start met verlies van meer dan 5 procent ADN

16 maart 2020

10u27

Bron: Belga, ANP 0 Geld De vrees voor de economische impact van het coronavirus duwt de Europese beurzen maandag opnieuw diep in het rood.

De Bel20 is de week gestart met een verlies van meer dan 5 procent.

Ook elders in Europa staan verliezen van meer dan 5 procent in de beurstabellen. De Amsterdamse AEX-index zakte zelfs ruim 8 procent en noteerde voor het eerst sinds 15 februari 2016 onder de 400 puntengrens. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 9,8 procent in. De hoofdindex in Milaan verloor 7,5 procent. De Stoxx Europe 600, een brede Europese beurskorf, is geopend met een verlies van 4,9 procent.



De euro was 1,1207 dollar waard, tegen 1,1068 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 3,4 procent in prijs tot 30,65 dollar. Brentolie werd 5,7 procent goedkoper op 31,91 dollar per vat.

De aandelenbeurs in Japan sloot eerder maandag met verlies na een schommelende handelssessie. De toonaangevende Nikkei in Tokio veerde kortstondig op na het besluit van de Bank of Japan om de economische impact van het nieuwe coronavirus te verzachten, maar eindigde uiteindelijk 2,5 procent lager op 17.002,04 punten. Vrijdag zakte de Japanse hoofdindex al ruim 6 procent tot het laagste niveau sinds november 2016.

Ook de andere Aziatische beurzen lieten verliezen zien. In China, waar het aantal besmettingsgevallen verder afvlakt, noteerde de beursgraadmeter in Shanghai tussentijds 2,4 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 3,6 procent. De Kospi in Seoel verloor 2,8 procent.

De All Ordinaries in Sydney ging met een zwaar verlies van 9,7 procent de dag uit.

Lees ook: Beleggen in tijden van coronavirus: wat u nu (niet) moet doen (+)