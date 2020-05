Opnieuw sneuvelt een spaarrecord Belgen sparen massaal, ondanks lage opbrengst JOBR

05 mei 2020

10u47

Bron: Belga 1 Geld Maand op maand staat er in België een recordbedrag aan geld op de spaarboekjes, ondanks de extreem lage opbrengst.

Dat is ook voor de maand februari niet anders. Het recordbedrag geparkeerd op de gereglementeerde spaardeposito’s bedraagt nu meer dan 283,7 miljard euro. Dat is ruim 600 miljoen euro meer dan in januari, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.



