Opnieuw klappen voor de beurzen, Bel20 zet zware verliesreeks voort: “Misschien zou ook de beurs in lockdown moeten” ADN

16 maart 2020

17u57

Bron: Belga, ANP, VTM NIEUWS 5 Geld De vrees voor de economische impact van het coronavirus duwt de Europese beurzen maandag opnieuw diep in het rood. De Bel20 verloor 7,22 procent tot 2.535,58 punten. Zware klappen voor de beurzen, dat viel te verwachten, legt expert Paul D’Hoore uit. Hij heeft ook een opvallende suggestie.

Beleggers vrezen de economische impact van het coronavirus. De Bel20 startte de week met een verlies van meer dan 5 procent, om tegen de middag uit te diepen naar meer dan 10 procent. Uiteindelijk verloor de Bel20 7,22 procent, tot 2.535,58 punten. Alle aandelen die deel uitmaken van de Brusselse sterindex gingen in het rood, behalve Colruyt. De Halse retailer won +0,55 procent tot 42,15 euro.

De terugval van de beurs had vooral te maken met de publicatie van gegevens over de impact van de coronacrisis op de Chinese economie. Die bleek tot dusver zwaar onderschat te zijn. Negentien van de twintig aandelen die meetellen voor berekening van de index eindigden in het rood. De grootste dagverliezen waren voor KBC (- 16,15 procent tot 38,20 euro) en Ageas (- 12,41 procent tot 27,89 euro).

Op de brede markt viel Cenergy 19,74 procent terug tot 0,61 euro. Kinepolis gleed 14,03 procent weg tot 29,10 euro. De bioscoopgroep betaalt over 2019 dan toch geen dividend uit, zei bestuursvoorzitter Joost Bert in De Standaard. Hij houdt het geld liever in het bedrijf.

Wereldhave Belgium boette 8,82 procent in bij een slotkoers van 62,00 euro. De vastgoedinvesteerder, die zijn vermogen in winkelcentra belegt, gaat samen met zijn huurders kijken hoe ze de coronacrisis kunnen opvangen. Dit kan een impact hebben op het winstcijfer van dit jaar. Op de tweede rij vlamde Curetis liefst 84,33 procent hoger tot 0,80 euro. De diagnostiekonderneming is klaar voor het aanbieden van een snelle coronatest in Europa. Binnen enkele uren kan die 48 stalen analyseren.

Europa

Ook elders in Europa hebben de aandelenmarkten erg zware verliezen moeten slikken. De Amsterdamse AEX-index eindigde de sessie 3,7 procent in het rood op 416,77 punten. De index dook eerder op de ochtend voor het eerst sinds 15 februari 2016 onder de 400 punten. De MidKap zakte 6 procent tot 602,89 punten. Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 5,8 procent in. De beurs in Milaan verloor 6,1 procent. De euro was 1,1152 dollar, tegen 1,1068 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 8 procent minder op 29,55 dollar. Brentolie werd 11,4 procent goedkoper, op 29,98 dollar per vat.

VS

Wall Street opende barslecht: kort na opening zakte de brede S&P 500 dik 8 procent, waardoor de handel automatisch voor een kwartier stil werd gelegd. De leidende Dow-Jonesindex verloor 10 procent, techgraadmeter Nasdaq stond 9,6 procent in het rood. Het is al de derde keer in korte tijd dat Wall Street zo hard onderuitgaat dat het noodmechanisme ingeschakeld wordt. Dat mechanisme werd ingesteld na de grote beurscrash van 1987.

Te verwachten

“Het was natuurlijk te verwachten dat de beurzen slecht zouden openen, want heel veel landen zijn in lockdown of bijna-lockdown gegaan”, legde financieel expert Paul D’Hoore eerder op de dag uit. “De activiteit ligt stil en dan draait de economie minder goed. De beurzen zakken minuut per minuut verder.”

Is het wel zinvol om de beurzen open te houden als een land of de wereld in lockdown gaat? Paul D’Hoore

“Ik vraag me zelfs af of het wel zinvol is om de beurzen open te houden als een land of de wereld in lockdown gaat. Misschien zou ook de beurs in lockdown moeten gaan. Het risico bestaat immers dat mensen toch gaan panikeren en aandelen gaan verkopen tegen veel te lage prijzen.”

“Een suggestie voor de overheden: sluit misschien ook de beurzen voor een tijdje, dan kan iedereen rustig verder werken zonder aan die beurs te moeten denken. Al zal dat natuurlijk niet lukken, want de financiële wereld wil blijven draaien en wil inkomsten hebben.”

Maatregelen

Zondagavond heeft de Amerikaanse centrale bank beslist om de rente bijna naar nul te brengen, ook elders werden er grote maatregelen afgekondigd. Werken die?

“Dat is niet zeker”, aldus D’Hoore. “Bij de maatregelen in de VS zag je dat de reactie anders dan verwacht uitviel op de beurs. Daar was de respons: ‘Oei, als er dergelijke grote maatregelen nodig zijn, is het dan zo erg gesteld met de economie?’ En dat is vandaag aan het doorsijpelen: het besef dat de economie inderdaad voor een moeilijke periode staat. De schrik neemt toe bij beleggers.”

Paniek

“Wie geld nodig heeft, die verkoopt dan toch maar”, vervolgt de expert. “Voor alle duidelijkheid: dat is geen verstandige beslissing.”

D’Hoore herhaalt zijn suggestie om de beurshandel eventueel stop te zetten. “Dan is iedereen verplicht om zijn aandelen te houden. Natuurlijk, dan kan niemand ook kopen tegen lage koersen. Maar ik denk dat de meeste mensen, die niet geneigd zijn dat te doen, veeleer schrik gaan hebben en in volle of halve paniek gaan verkopen. Als er met een bedrijf iets aan de hand is, dan stopt men de handel in dat aandeel, omdat niemand precies weet waar het naartoe gaat en om iedereen tot kalmte te brengen. Misschien zou het niet zo gek zijn om de handel op de beurzen in zijn totaliteit te schorsen als er zoiets gebeurt als een wereldwijde epidemie met corona.”

De aandelenbeurs in Japan sloot eerder maandag overigens ook al met verlies, na een schommelende handelssessie. De toonaangevende Nikkei in Tokio veerde kortstondig op na het besluit van de Bank of Japan om de economische impact van het nieuwe coronavirus te verzachten, maar eindigde uiteindelijk 2,5 procent lager op 17.002,04 punten. Vrijdag zakte de Japanse hoofdindex al ruim 6 procent tot het laagste niveau sinds november 2016.

Ook de andere Aziatische beurzen lieten verliezen zien. In China, waar het aantal besmettingsgevallen verder afvlakt, noteerde de beursgraadmeter in Shanghai tussentijds 2,4 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 3,6 procent. De Kospi in Seoel verloor 2,8 procent.

De All Ordinaries in Sydney ging met een verlies van 9,7 procent de dag uit.

