Opnieuw fors verlies verwacht voor Air France-KLM

VAKANTIE­VIN­DER SUPERTIPS. Acht dagen in chalet aan meer voor maar 43 euro per persoon: dit zijn de beste deals van het moment

28 juli Vakantie en nog geen plannen? Reisexpert Christoph Godin (28) heeft zoals elke week de beste reisdeals van het moment op een rijtje gezet voor de lezers van HLN. Acht dagen in een chalet aan een Nederlands meer voor maar 43 euro per persoon? Of toch liever naar Spanje met de kinderen in een viersterrenhotel voor 216 euro per persoon in halfpension? Een overzicht.