Opnieuw een recordinflatie van bijna 10%. Geldexpert Paul D'Hoore: “We zullen de inflatie in alles voelen”

De inflatie, die aangeeft hoe snel de prijzen stijgen, is in augustus opnieuw toegenomen. Dit keer tot 9,94%. Dat is het hoogste niveau sinds maart 1976. Vorige maand was de inflatie nog min of meer stabiel gebleven. Onder meer de prijs van voeding, elektriciteit, aardgas en kleding is sterk toegenomen. “De inflatie gaat jammer genoeg nog een tijd aanhouden”, zegt onze geldexpert Paul D’Hoore.

De hoge inflatie deze maand is, zoals in de voorbije maanden, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 49,81%. “We voelen die inflatie niet enkel aan de energiekosten, maar we voelen het in alles”, zegt onze geldexpert Paul D’Hoore. Volgens hem gaat de inflatie ook niet meteen weggaan: “Dit cijfer gaat nog een tijd hoog blijven, maar een echte termijn kunnen we er niet opzetten”. Volgens D’Hoore zullen de lonen ook stijgen aangezien die aan de index zijn gekoppeld, maar voor sommige mensen kan dit wel nog even duren.

Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De totale inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 9,71%. In november vorig jaar was dat nog maar 0,47%. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 21,3%, in november was dit nog 3,6%. Voor brood en granen gaat het deze maand om een stijging van 12,7% ten opzichte van 1,7% in november. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 10,2% ten opzichte van 0,8% in november.

Maar ook andere producten worden steeds duurder. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 5,74% in augustus, tegenover 5,49% in juli.

Vooral elektriciteit, aardgas, brood en granen, kleding, suikerwaren, alcoholische dranken, hotelkamers, vlees en lichaamsverzorgingsproducten zijn afgelopen maand duurder geworden. Motorbrandstoffen, huisbrandolie en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

Nieuw is deze torenhoge inflatie niet duidt D’Hoore: “In de jaren ‘70 hebben we al iets soortgelijks meegemaakt. Toen waren het ook de brandstofprijzen die de inflatie omhoog duwde. Dit keer gaat het echter niet over olie uit Saudi-Arabië, maar wel over gas uit Rusland”.

