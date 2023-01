Opnieuw data en rekeningnummers van Belgen aangeboden op hackersforum

De gegevens bevatten doorgaans naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en in 60.000 van de 240.000 gevallen ook een bankrekeningnummer. Data News kreeg voorbeeldgegevens in handen en contacteerde een van de slachtoffers telefonisch, waarop die bevestigde dat de gegevens over hem kloppen. De gegevens zouden afkomstig zijn van een gehackte Belgische website waarop mensen blijkbaar zelf hun gegevens zouden ingevoerd hebben.

Opvallend is dat in de voorbeelddata vooral gegevens voorkomen van mensen uit Brussel en Vlaanderen die voor 1964 geboren zijn. Dat betekent dat die wel eens zouden kunnen gecontacteerd worden door criminelen die hun vertrouwen winnen omdat ze bijzonder goed op de hoogte zijn van de persoonlijke gegevens van de mensen op de lijst. Toeval of niet: recent - na het aanbieden van gegevens van Belfiusklanten - werden mensen met een bankrekening bij Belfius opgebeld met de smoes dat criminelen op het punt stonden om een groot bedrag van hun rekening te halen. Het klassieke verhaal dat ze dat enkel konden verhinderen door de ‘hulp’ van de zogenaamde Belfiusdienst die ze aan de lijn hadden, klonk bijzonder geloofwaardig omdat de bellers over zoveel correcte informatie beschikten.

De gegevens die in december werden aangeboden, zouden gelekt geweest zijn via een interne medewerker van een Turks of Kosovaars datacenter.

