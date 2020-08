Opnieuw banken doorzocht in Duitsland in cum-exfraudeonderzoek NLA

18 augustus 2020

17u33

Bron: Belga 0 Geld In Duitsland hebben vandaag huiszoekingen plaatsgevonden in verschillende bankkantoren. Ze kaderen in het zogenoemde cum-exfraudeonderzoek. Die hebben de Duitse staat naar schatting 5,5 miljard euro en de Belgische 201 miljoen euro gekost hebben.

De fraudetechniek bestaat erin om aandelen met (cum) en zonder (ex) dividend te kopen en te verkopen rond de dag van storting van het dividend, om het de fiscus onduidelijk te maken wie eigenaar was en terugbetalingen te claimen van belastingen die nooit betaald werden. De fraude zou de Duitse schatkist 5,5 miljard euro gekost hebben, zo schatte het ministerie van Financiën in september.

Er vonden vandaag huiszoekingen plaats in München, Frankfurt en Hamburg. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt werden kantoren van de banken Hauck & Aufhäuser en Varengold doorzocht.

Het fraudeonderzoek is al sinds eind 2018 bezig.