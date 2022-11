Opmerkelijk prijsverschil: groot blik erwtjes en wortelen goedkoper dan klein blik bij Colruyt. Hoe komt dat?

GeldEen opvallend prijsverschil trekt momenteel de aandacht in sommige Colruyt-winkels. Een groot blik erwtjes en wortelen van het huismerk Everyday is er goedkoper dan een klein blik. Hoe krijg je dat uitgelegd aan de klant? “Er is momenteel meer concurrentie op de grotere verpakking”, verduidelijkt een woordvoerster van Colruyt.

Het was een klant in de vestiging van Beveren die de bal aan het rollen bracht. In die winkel betaal je 1,01 euro voor een blik doperwten met jonge wortels van het huismerk Everyday van 400 gram, terwijl hetzelfde blik van 800 gram maar 0,99 euro kost. Voor dubbel zoveel erwtjes en wortelen betaal je dus twee cent minder.

Hoe komt dat? “Bij Colruyt garanderen we onze klanten altijd de laagste prijzen. Daarvoor kijken we naar vergelijkbare producten bij onze concurrenten", legt een woordvoerster uit. “Specifiek voor erwtjes zien we momenteel dat er meer concurrentie is op die grotere verpakking, waardoor de prijs lager is. Omdat wij altijd de laatste prijs volgen, valt dat groot blik nu goedkoper uit dan dat klein blikje.”

Volledig scherm Opvallend prijsverschil bij Colruyt. © Photonews, Colruyt

Let wel, niet in alle Colruyt-winkels kost een blik van 800 gram op dit moment minder dan een exemplaar van 400 gram. Zo tel je in Ieper 1,01 euro neer voor een klein blik en 1,05 euro voor een groot blik. In Halle bij Brussel kost een groot blik dan weer 0,95 euro.

Vanwaar dit prijsverschil? “Colruyt volgt altijd de laagste prijs in de regio”, vervolgt de woordvoerster. Concreet betekent dit dat de supermarktketen uitpluist welke prijs de regionale concurrenten hanteren, waarna ze de goedkoopste prijs overneemt. “Alle prijzen in onze winkels worden bepaald door de markt, door wat de anderen doen”, doet de zegsvrouw het prijsmechanisme uit de doeken.

Dat een groter blik goedkoper is dan een kleiner blik is “eerder uitzonderlijk, maar het kan gebeuren”, besluit ze.

