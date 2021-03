Opmars bitcoin brengt recordkoers van 58.000 dollar weer in zicht

De crypto­koorts is in het land. Onze reporter investeer­de 200 euro: dit zijn zijn bevindin­gen

17 februari De cryptomunt bitcoin bereikte vandaag de historische kaap van 50.000 dollar. De cryptokoorts is de afgelopen maanden enkel gestegen, en dat over de hele wereld. Nu bitcoin ‘to the moon’ gaat, hoe koop je eigenlijk zo’n cryptomunten? Zijn er gevaren en word je een instant-miljonair zoals velen denken? Onze reporter is sinds vorige week de trotse eigenaar van 0,0025 BTC (100 euro) en zocht het uit.