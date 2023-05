Opluchting op beurzen na akkoord over verhoging schuldenplafond in Verenigde Staten

De Aziatische aandelenbeurzen zijn maandag overwegend vooruitgegaan. Beleggers reageerden opgelucht dat een crisis rond het schuldenplafond in de VS lijkt te zijn afgewend. De Europese beurzen gingen vrijdag al gemiddeld 1,6 procent vooruit toen het duidelijk werd dat een deal in de lucht hing. Vandaag worden daarrond vermoedelijk geen potten meer gebroken.

President Joe Biden, een Democraat, en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hebben een definitieve versie opgesteld van hun voorakkoord over een verhoging van het schuldenplafond. Het Amerikaanse Congres stemt waarschijnlijk woensdag over de schuldendeal. Zonder een verhoging van het schuldenplafond zouden de Verenigde Staten binnenkort zonder geld komen te zitten en niet meer aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen.

De Nikkei in Tokio dikte 1 procent aan en bereikte het hoogste niveau sinds juli 1990. SoftBank behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van dik 6 procent. De grote Japanse techinvesteerders profiteerden van de sterke koerswinsten in de Amerikaanse chip- en techsector door het aanhoudende optimisme over toepassingen van kunstmatige intelligente (AI). De techgraadmeter Nasdaq sloot daardoor vrijdag ruim 2 procent hoger. Een andere sterke stijger op de beurs in Tokio was chiptester Advantest, met een plus van ruim 2 procent.

Noord-Korea

Geopolitieke spanningen rond Noord-Korea hadden weinig impact op de beurshandel. De Japanse minister van Defensie heeft zijn leger de opdracht gegeven elke Noord-Koreaanse raket die Japans grondgebied binnenkomt of erop afkoerst te vernietigen. Hij reageerde daarmee op een aankondiging van Pyongyang dat Noord-Korea in de komende twee weken een “satelliet” zal lanceren. Volgens de Japanse premier Fumio Kishida is een lancering van élke raket door Noord-Korea een overtreding van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.

© REUTERS

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong zag een eerdere koerswinst verdampen en daalde 0,6 procent. Het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent verloor 1,4 procent.

De All Ordinaries in Sydney klom 1 procent. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.

Europa

In Europa gaat ook aandacht naar de herverkiezing van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die gisteren de tweede ronde van de presidentsverkiezingen won. De Turkse lira daalde daarop in waarde ten opzichte van de dollar. Dat komt doordat investeerders vrezen dat Erdogan zal vasthouden aan het onorthodoxe beleid om de rentetarieven in het land laag te houden ondanks de hoge inflatie.

De Europese beurzen gingen vrijdag al gemiddeld 1,6 procent vooruit, toen duidelijk werd dat er een akkoord over het Amerikaanse schuldenplafond in de pijplijn zat. Vandaag zal er dan ook waarschijnlijk niet meer zo veel vooruitgang zijn. De future op de Euro Stoxx 50 noteert alvast 0,1 procent in het groen.

Hoe de Amerikaanse aandelenmarkten zullen reageren op de schuldendeal in de VS, wordt pas dinsdag duidelijk. Maandag blijven de beurzen op Wall Street gesloten door ‘Memorial Day’. Ook in Londen blijven de beurzen dicht vanwege een feestdag.