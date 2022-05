Oplopende kosten bouwmaterialen bedreigen je woonlening: hoe kan je bank helpen?

Spaargids.beAlles is in orde gebracht om je gedroomde nieuwbouwproject te realiseren. Het woonkrediet is geregeld met de bank. De architect heeft al je bouwkundige wensen vervuld. En ook met de aannemer loopt alles gesmeerd. Maar plots gaan de transportkosten en prijzen voor bouwmaterialen door het plafond en kan jouw budget het project niet langer dragen. Kan de bank je te hulp snellen met een extra lening? Spaargids.be zoekt het uit.

“We vangen inderdaad een aantal eerste signalen op dat sommige promotoren en aannemers hun contracten aanpassen om kostprijsstijgingen te kunnen doorrekenen”, zegt Valéry Halloy, woordvoerder bij BNP Paribas Fortis. “Bij een nieuwbouw of bij verbouwen zijn er vaak onvoorziene meerkosten. Nu de prijzen voor bouwmaterialen stijgen moeten kandidaat-kopers zich meer dan ooit goed informeren over de contracten die ze afsluiten met een promotor of aannemer.”

Je moet je ervan bewust zijn dat eender welk bouwproject een aantal risico’s kan inhouden die tot een hogere prijs kunnen leiden. Dus doe je er goed aan steeds een bijkomende buffer te voorzien om een eventuele financiële tegenvaller op te vangen. Valéry Halloy: “Als verantwoordelijke kredietgever zullen we, net zoals tijdens de covid-19-periode, steeds samen met de klant naar een oplossing zoeken. De bank heeft ook een zorgplicht en kiest voor een verantwoorde kredietverlening waarbij we rekening houden met de financiële draagkracht van de klant.”

Nieuw krediet

“Bij het toestaan van een woningkrediet voor een nieuwbouw of verbouwing baseren we ons op de geschatte kostprijs van het project door de architect of de aannemer”, vertelt Pieter Kussé, Press Officer bij KBC Bank. “Als in de loop van het project blijkt dat het initiële geleende bedrag niet voldoende is en de klant meer geld moet lenen, dan kan hij eventueel een nieuw krediet aanvragen op basis van de aangepaste kostprijs van het project. Of de klant dan ook meer geld kan lenen, is niet zeker. Want we moeten de situatie dan opnieuw analyseren.” Het is dus belangrijk dat je je vooraf goed informeert, het project in detail bespreekt met de aannemer of bouwpromotor en indien mogelijk een financiële buffer voorziet.

“Voor zover het gaat over een nieuw woonkrediet met bijkomende zekerheid, bijvoorbeeld een hypotheek of een mandaat, zal de klant bij de notaris moeten langsgaan”, vertelt Valéry Halloy van BNP Paribas Fortis. “Heeft de klant al een deel van zijn hypothecair krediet afgelost, dan kan hij onder bepaalde voorwaarden het terugbetaalde kapitaal opnieuw lenen voor werken of renovaties. Het grootste voordeel is dat daarvoor geen notaris nodig is en dat de klant dus heel wat kosten kan besparen. Maar dat terugbetaalde kapitaal opnieuw lenen, gebeurt niet noodzakelijk aan dezelfde voorwaarden van het oorspronkelijke woonkrediet.” Lees hier hoe de wederopname van een woonlening precies werkt.

Prijsherzieningsclausule

“Het inroepen van de prijsherzieningsclausule in een contract komt regelmatig voor”, laat Pieter Kussé van KBC Bank weten. “Klanten die hierdoor bijkomend moeten lenen zijn eerder uitzonderlijk. Dat klanten zich hierdoor helemaal vastrijden door onvoldoende terugbetalingscapaciteit komt ook zelden voor.” Ook bij Belfius ontvangen ze om dezelfde redenen meer vragen om bijkomend krediet aan te gaan. “Voor kleinere extra kredietbedragen is het mogelijk een renovatiekrediet te overwegen”, klinkt het. “Voor die lening op afbetaling zijn er geen dossierkosten of notariskosten verschuldigd.”

Analyse verschillende factoren

“We bekijken elk kredietdossier altijd integraal alvorens we een krediet toekennen”, zegt de woordvoerder bij Belfius. “Daarbij analyseren we verschillende factoren, zoals de quotiteit (het bedrag van jouw hypothecaire lening en de waarde van je woning, red.), de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer, de zekerheid van de inkomsten, de krediethistoriek, de financiële buffer, enzovoort. De score op de combinatie van al die factoren bepaalt of we een krediet toekennen. Essentieel is daarbij dat kredietnemers hun woonkrediet comfortabel kunnen terugbetalen gedurende de volledige looptijd van het krediet.”

