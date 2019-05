Oplichter belooft rendement in bitcoins maar brast 2 miljoen van investeerders op aan luxeleven HR

20 mei 2019

20u32

Bron: ANP 2 Oplichting Een 33-jarige Nederlander is opgepakt omdat hij mensen zou hebben opgelicht. Hij vertelde investeerders dat hij een miningfarm beheerde, een datacentrum waar aan elkaar geschakelde computers dag en nacht werken om bitcoins te delven. Het Nederlandse gerecht denkt dat de verdachte al het geld - ruim 2 miljoen euro - uitgaf aan auto's, motoren, reizen en gokken.

De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij was sinds 2017 bestuurder van twee bv's die computers verkochten voor het minen van bitcoins. Ongeveer honderd mensen investeerden in zijn bedrijven. Zij zouden een rendement van zo'n 0,3 bitcoin per maand ontvangen. Bij de huidige koers komt dat neer op ongeveer 2000 euro. Toen het geld niet kwam, deden enkele gedupeerden aangifte. Uit onderzoek is gebleken dat er waarschijnlijk nooit miningcomputers zijn aangeschaft. In november zijn al een woning en een bedrijfspand doorzocht.

Bitcoins werken met een soort collectief logboek. Daarin worden alle transacties bijgehouden. Het register van de bitcoin wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe 'bladzijde' met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Dat heet minen of delven. Wie als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning.