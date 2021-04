Opgelet voor fraudeurs die zich voordoen als bekende banken: “Gedupeerden zien geld nooit terug”

Hasselt “720.000 euro in één klap kwijt”: inwoners politiezo­ne Limburg Regio Hoofdstad voor 3 miljoen euro opgelicht in 2020

2 april In 2020 zijn de inwoners van politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) voor meer dan 3 miljoen euro opgelicht. In één geval ging het zelfs om 720.000 euro in één keer. In totaal ging het om meer dan 900 meldingen, vier keer meer dan in 2019. “Met corona is het nog veel erger geworden", zegt Dorien Baens van politiezone LRH.