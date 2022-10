Opgelet: vals biljet van 20 euro in omloop. Hoe herken je vals geld en wat moet je doen als je vals geld gekregen hebt?

Kleine lettertjes langs de korte zijkant van het biljet waarschuwen wel: “This is not legal, it is to be used for motion props only.” Dit is niet wettelijk, het is enkel bedoeld voor filmdoeleinden - maar wie niet goed oplet, ckijkt daar zo over. Ook de vermelding “Movie Money” onder het Europese vlaggetje is niet opvallend. Volgens de politiezone worden de biljetten online verkocht en zijn ze in heel Europa een plaag.