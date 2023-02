Opgelet: deze fout op je cv stuurt je sollicitatie meteen richting de prullenmand

JobatRekruteerders krijgen vaak tientallen kandidaturen (of meer) voor eenzelfde vacature te verwerken. Wil je écht kans maken op je droomjob? Zorg er dan voor dat je cv in het oog springt, netjes oogt én voldoet aan de belangrijkste 'do’s and don’ts’. Jobat.be helpt je op weg.

Wat moet er in je cv?

Een curriculum vitae, kortweg cv, schept een helder overzicht van al je opleidingen, werkervaringen en nevenactiviteiten. Bij sollicitaties stuur je het cv doorgaans mee met je sollicitatiebrief.

Hr-experten zijn het erover eens dat het cv een onmisbare tool blijft voor een vlotte gang van zaken. Een algemene regel over het cv is: hoe bondiger, hoe beter. Een rekruteerder heeft geen tijd om zich doorheen al je vakantiejobs, hobby’s en lievelingskleuren te ploeteren, om uiteindelijk tot bij de essentie te komen. Tegelijk mag je ook niets vergeten.

Stel jezelf de vraag de vraag: welke vaardigheden en ervaringen zijn relevant voor de job die ik nu beoog? Pas je cv steeds aan van zodra je voor een andere functie solliciteert. Informatie die belangrijk is voor de ene job is dat niet automatisch voor de andere.

Tip: Lijst niet alle kortstondige jobs op die je ooit hebt uitgeoefend. Het kan de perceptie kweken dat je moeilijk een job vasthoudt. Wel belangrijk zijn de tijdelijke banen en stageperiodes die relevant zijn voor deze specifieke vacature.

Op zoek naar een concrete kapstok voor jouw curriculum vitae? In dit voorbeeld-cv vind je alles terug om jezelf messcherp en aantrekkelijk voor te stellen.

Hoe ga je van start?

Begin je cv met wat gegevens over jezelf: je naam, adres, geboortedatum, persoonlijke telefoonnummer en e-mailadres en een eventuele link naar je sociale media.

Opgelet: een absolute no go is de vermelding van het nummer en/of e-mailadres van je huidige werkgever. Hou je zoektocht privé, ook al is je huidige werkgever ervan op de hoogte.

Anders absolute don’ts zijn details over je geloof, politieke voorkeuren en medische kwesties. Je kunt ook een professioneel ogende foto van jezelf toevoegen bij je persoonlijke informatie, al is dat almaar minder (en voor veel jobs niet) belangrijk. Zet in ieder geval zeker geen selfie op je cv en neem enkel een foto op als dit een vereiste is of als je denkt dat het relevant is.

Wat mag er ook niet ontbreken?

Maak vervolgens een oplijsting van je studies secundair en hoger onderwijs, met bijhorende stageplaatsen en eindwerken. Begin met de laatst afgeronde studie bovenaan en ga verder omgekeerd chronologisch te werk. Vervolgens vermeld je je werkervaring, ook hier met de meest recente job bovenaan, en zo keer je terug in de tijd.

Wat je de voorbije jaren hebt gedaan, is voor een rekruteerder meer van tel dan het werk dat je bijvoorbeeld twintig jaar geleden hebt uitgeoefend. Vermeld bij elke job je functie bij het bedrijf, hoe lang je er hebt gewerkt en een korte omschrijving van de jobinhoud.

Tip: Werk over heel je cv trouwens met overzichtelijke bullets en vermijd ellenlange zinnen. Wie je cv in handen krijgt, wil daar snel doorheen gaan om een eerste selectie van de kandidaten te kunnen maken.

Bij een goed cv hoort natuurlijk ook een degelijke motivatiebrief: zo maak je die wervend én overtuigend.

Spelfouten

Dé tip van de dag: vermijd te allen tijde spelfouten. Die kunnen je cv meteen richting prullenmand sturen.

Heb je gaten in je cv? Omschrijf dan duidelijk hoe die er zijn gekomen, al gaat het over een jaar waarin je bent gaan reizen. Liegen en zwijgen over bepaalde periodes, is sowieso geen goed idee met oog op het vertrouwen van je potentiële nieuwe werkgever.

Heb je in het buitenland relevante ervaring opgedaan en/of gestudeerd? Vermeld die dan zeker, vooral als je solliciteert voor een internationaal bedrijf. Hetzelfde geldt voor relevante vrijwilligerservaring. Zoiets wijst erop dat je gemotiveerd bent, zelfs als je er niets (of amper iets) aan overhoudt.

Geef ook andere relevante skills, certificaten en afgeronde opleidingen een plaatsje in je cv. Gebruik daarvoor een aparte rubriek. Dat kan gaan over computerkennis, een heftruckcertificaat, een avondopleiding Frans én soft skills zoals flexibel of commercieel ingesteld.

Tip: Hou steeds dé vraag in je achterhoofd: wat heeft mijn mogelijk nieuwe werkgever aan wat ik hier vermeld?

Tot slot nog dit: geef ook referenties mee. Pols bij oud-werkgevers of ex-collega’s of je hen mag opgeven om eventueel een goed woordje te doen. Een positieve ervaring kan je zo die nieuwe job opleveren. Deze tien tips helpen je alvast op weg. Succes!

