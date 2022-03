Open Vld wil structurele btw-verlaging op elektriciteit, gedurende zes maanden op gas

Kredietsta­tus Rusland verslech­tert volgens ratingbu­reau Moody’s in sneltempo

De kredietwaardigheid van Rusland is in enkele dagen tijd nog verder teruggelopen, nu het Westen het land steeds meer de rug toekeert vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarop wijst het toonaangevende ratingbureau Moody’s dat de status van Rusland onlangs al tot junk verlaagde.

6 maart