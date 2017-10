Open VLD legt vlaktaks op tafel: 30% voor personen, 15% voor bedrijven DIETER DUJARDIN

05u00 0 Photo News Alexander De Croo, Gwendolyn Rutten en Bart Tommelein op het 'Vrijheidscongres' van Open VLD. Geld Een belastingvoet van 30% voor personen en één van 15% voor bedrijven. Met dat idee stapt Open Vld in het debat over een totale hervorming van onze fiscaliteit. Zo'n (lage) vlaktaks kan voor de liberalen gecombineerd worden met een meerwaardebelasting.

De discussie over rechtvaardige fiscaliteit is nog niet beslecht nu de regering-Michel een kleine effectentaks heeft afgeklopt. CD&V bereidt zich al voor om in de campagne van 2019 voluit te gaan voor een dual income tax, waarin alle vormen van inkomsten worden belast. In haar vrijheidscongres van november zet Open Vld daar haar eigen toekomstvisie tegenover. "Het uitgangspunt is dat je eerst voor jezelf werkt en dan pas voor de staat", zegt voorzitster Gwendolyn Rutten.

Vlaktaks

De liberalen vertalen dat in een systeem met twee trappen: een aanzienlijke belastingvrije schijf en alles daarboven belast aan één tarief. Het principe van de vlaktaks, dus. Voor de roerende inkomsten van natuurlijke personen zou die op 30% komen te staan. Weg dus met de schijven van 40, 45 en 50%. Voor bedrijven mikt Open Vld op een vennootschapsbelasting van 15%. Ook bij de successie- en registratierechten wil Rutten op die manier gaan werken, maar daarvoor zijn er nog een geen tarieven bepaald.

Meerwaardetaks op aandelen

Opvallend: een meerwaardetaks op aandelen - waartegen Open Vld zich deze legislatuur verzette - kan in dit plan wel. "Een brede belastbare basis en lage belastingvoeten zijn rechtvaardig, aangezien dure fiscalisten inhuren dan het verschil niet meer uitmaakt. En het is eenvoudig: we willen af van de rompslomp van de aangifte. Belastingen worden het best direct aan de bron geïnd."

Toekomstplan

Voor de financiering van het toekomstplan, dat tien jaar vooruit kijkt, denkt Open Vld aan minder overheid en meer digitalisering, en rekent de partij op een sterke daling van de fiscale ontwijking.

