KEYPLAN for kids Gesponsorde inhoud Op zoek naar een cadeau? Iets samen met je kinderen doen is echt onbetaalbaar Aangeboden door Keytrade Bank

16u27 0 Unsplash Op zoek naar een cadeau?

Cupcakes bakken, kussengevechten op zondagmorgen: dat zijn de dingen waar je kind later met warmte aan zal terugdenken. De enveloppes met geld zullen vergeten zijn. Wat uiteraard niet wil zeggen dat je als mama of papa geen geld voor hen opzij mag zetten. Daarmee begin je zelfs best zo vroeg mogelijk.

Laat je spaargeld niet pluimen

Veel Belgen willen hun kinderen financieel een goede start in het leven geven. Wie voor zijn kinderen spaart, zou volgens onderzoek zelfs een derde van zijn spaargeld voor het nageslacht opzijzetten. Het spaarboekje blijft populair, maar laat al geruime tijd van zijn pluimen. De rente staat al enkele jaren historisch laag. Combineer dit met inflatie en je spaargeld zakt in waarde.

Volgens plan

Steeds meer mensen zijn op zoek naar spaarvormen die wel nog wat opbrengen. Beleggingen, bijvoorbeeld. Zelf beleggen is vaak een stap te ver: de schrik voor het onbekende is groot. Maar je kunt het ook beleggen in een beleggingsplan: een korf met daarin een zorgvuldig geselecteerde mix van fondsen. In dat plan kan je eenvoudig en flexibel elke maand een klein bedrag investeren, zonder kopzorgen over schommelende beurzen. Tip: begin er zo vroeg mogelijk mee. Hoe langer de termijn, hoe mooier het potentiële rendement.

Jullie bucketlist voor 2018

Shutterstock Wat staat er op jouw bucketlist voor 2018?

Terwijl je geld rustig aangroeit, heb je alle tijd om samen met de kinderen jullie bucketlist met onvergetelijke ervaringen af te werken. Inspiratie nodig? Hier zijn 28 dingen die je in 2018 kan doen met de kinderen (voor ze er te groot voor zijn). Warme herinneringen gegarandeerd!

Om samen te doen en af te vinken:

1. Bouw een clubhuis of een boomhut

2. Speel verstoppertje in de supermarkt

3. Maak buiten een wandeling op je blote voeten

4. Maak een moestuin en eet van je eigen geteelde groenten

5. Zet de smartphone en de tv uit en speel de hele avond gezelschapsspelletjes

6. Maak een levensgroot portret van elkaar en knip uit

7. Maak een uitstapje op een tandem

8. Vang een vis

9. Schrijf je in voor een professionele photoshoot

10. Bak een chocoladecake en verdubbel de portie chocolade

11. Bouw een enorm zandkasteel

12. Verkleed je als superhelden

13. Leg een matras op de trap en glijd naar beneden

14. Kampeer in de living

15. Maak een piñata. Vul. Sla kapot. Eet.

16. Speel tikkertje in een maïsveld

17. Zet samen een actie op voor Music for Life, Kom op tegen Kanker, …

18. Maak homemade icetea (en geef jullie thee een coole naam)

19. Ga naar een boerderij en melk een koe

20. Speel een hele namiddag ‘de vloer is lava’

21. Bekijk een film in 4D

22. Houd een kussengevecht

23. Maak een lijstje met 10 dingen die jullie geweldig vinden aan mekaar

24. Plant een boom

25. Zit vooraan in een rollercoaster

26. Doe een staarwedstrijdje

27. Houd een dancebattle

28. Maak jullie eigen collectie T-shirts

Wil jij je kind, kleinkind of petekind een mooie financiële start geven als ze volwassen zijn? Elk moment is goed om een KEYPLAN for kids te openen. KEYPLAN is een automatisch beleggingsplan in een korf van fondsen die beursexperts speciaal voor dit doeleinde zorgvuldig geselecteerd hebben. Meer info? Klik hier

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als informatie met contractuele waarde. Dit artikel is uitsluitend als informatie bedoeld en vormt op geen enkele manier een commercialisering van financiële producten. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit artikel bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center.