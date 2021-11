Op welke kortingen kan je rekenen wanneer je nu al elektrisch rijdt?

Independer.beTegen 2027 zouden alle nieuwe wagens in Vlaanderen elektrisch moeten zijn, dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) voor. Daarnaast neemt ook de druk op de klimaattop in Glasgow toe: grote landen en economieën moeten concrete maatregelen uitwerken. Ook de auto-industrie zal moeten vergroenen. Maar wat betekent dit voor jouw portemonnee? Is een milieuvriendelijke auto sowieso duurder? En hoe zit het met extra kosten, zoals je verzekering? Independer.be zet de kosten op een rijtje.

Exploderende brandstofprijzen

De laatste tijd verpulveren de brandstofprijzen het ene na het andere record, ondanks de lagere accijnzen op diesel en benzine, in vergelijking met hernieuwbare energie. Europa wil brandstofleveranciers voortaan verplichten om ook uitstootrechten aan te kopen voor de CO2-vervuiling die de brandstoffen veroorzaken. De brandstofleveranciers zullen die certificaten hoogstwaarschijnlijk doorrekenen, waardoor benzine en diesel nog prijziger worden. Op die manier hoopt Europa elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Vanaf 2025 moeten ook alle nieuwe bedrijfswagens in België elektrisch zijn.

Weg met de fossiele auto

Europa heeft de ambitie om de uitstootnorm voor wagens tegen 2030 met 60 procent te verminderen. Dat staat in hun meest recente klimaatplan, ‘Fit for 55', dat in juli voorgesteld werd. Daarnaast zal de verkoop van nieuwe diesel- en benzinewagens vanaf 2036 verboden zijn. Toch schrikt de hogere aanschafprijs van een elektrische auto in vergelijking met een benzine- of dieselwagen vandaag nog veel mensen af.

De Renault Twingo, het goedkoopste EV op de markt, kost je al gauw 6.000 euro meer dan de benzine-variant. Oorzaak van de duurdere aankoopprijs, is de prijs van de batterij. Autoproducenten investeren daarom tientallen miljoenen euro’s in de ontwikkeling van nieuwe, goedkopere batterijtechnologieën, zoals LFP -batterijen. Die bevatten geen dure grondstoffen zoals kobalt en nikkel. De prijs van batterijen wordt uitgedrukt in dollar per kilowattuur. Als deze prijs zakt onder de 100 dollar/kwh zullen stekkerauto’s kunnen concurreren met hun benzine- of dieselvarianten. De prijsdaling van batterijen heeft zich de laatste jaren ingezet en de grens van 100 dollar/kwh komt stilaan in zicht.

Fiscale meevaller

Fiscale stimuli moeten de verkoop van elektrische auto’s aanwakkeren. Zo betaal je in Vlaanderen geen belasting op inverkeerstelling (BIV) en geen jaarlijkse verkeersbelasting voor je elektrische wagen. Toch stijgt het marktaandeel van de elektrische wagen minder snel dan dat van de plug-inhybride. In 2019 schommelden ze allebei rond de 2 procent. In 2020 steeg het aandeel van plug-inhybridewagen meer dan 8 procent, terwijl dat van elektrische auto’s slechts 4 procent groeide.

Eco-korting

Rij je nu al elektrisch of heeft je auto nu al een lage CO2-uitstoot? Dan belonen sommige verzekeraars je met een goedkopere premie voor je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De premie voor een full-omniumverzekering houdt daarnaast ook rekening met de cataloguswaarde van de wagen. Voor een duurdere wagen, betaal je dus in theorie een hogere omniumpremie. Als je ermee rekening houdt dat de elektrische Twingo zo’n 38 procent meer kost dan de benzineversie, is de meerprijs van de omniumverzekering, gemiddeld nog geen 2 procent, te verwaarlozen. Lees hier meer over hoe de CO2-uitstoot van je auto de prijs van je verzekering beïnvloedt.

Een nieuw klimaatplan zal je autoverzekering dus niet duurder maken. Meer nog, als de prijs van elektrische auto’s kan concurreren met die van benzine- en dieselauto’s, is dit ook voor je verzekering interessant. Samen met de aankoopprijs zal immers ook de prijs van de omniumverzekering dalen. Toch blijft grondig vergelijken een must. De invloed van milieuvriendelijk rijden is immers niet bij elke verzekeraar hetzelfde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bovenstaande cijfergegevens zijn berekend op basis van een bestuurder van 40 jaar met 20 jaar rijervaring uit Hasselt die de laatste 5 jaar geen ongevallen gehad heeft.

Lees ook op Independer:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be.Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.