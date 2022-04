Op vakantie tijdens de paasvakantie? Deze verzekeringen heb je sowieso met je kredietkaart

Spaargids.beGa je tijdens de paasvakantie op reis? Kijk dan eens na welke verzekeringen je sowieso al hebt via de kredietkaart die in je portefeuille zit. Je kunt dan misschien de kosten van een overbodige bijkomende verzekering vermijden. Spaargids.be geeft een overzicht.

Een kredietkaart is in de eerste plaats een betaalmiddel. Je kunt er wereldwijd mee terecht in winkels en hotels. Daarnaast kan je er geld mee afhalen aan de automaten. En ze biedt nog een voordeel: de uitgaven die je met de kredietkaart betaalt, worden gebundeld en gaan dan eenmaal per maand collectief van je rekening. Dat maakt dat het geld vaak pas enkele weken later effectief wordt afgeboekt. Je koopt met andere woorden op krediet, wat ook de term kredietkaart verklaart.

Gekoppelde verzekeringen

Maar aan een kredietkaart – doorgaans van merken als Visa of Mastercard - kunnen nog een aantal andere voordelen gekoppeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een pakket verzekeringen.

De belangrijkste zijn:

Reisannulatieverzekering: kan je om een of andere reden niet vertrekken op reis of moet je vervroegd terugkeren van vakantie? Dan worden de kosten daarvan overgenomen door de verzekering.

Vertraagde vlucht: is je vlucht een aantal uren vertraagd of mis je een aansluiting, dan geeft de verzekering je een bedrag voor een eventuele overnachting, voeding en drank.

Verloren bagage: komt je bagage niet tijdig aan op je bestemming? Dan geeft de verzekering een som voor de aankoop van de noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen.

Bescherming van online aankopen: werden online bestelde goederen niet geleverd? Of werden andere goederen geleverd? Of nog: waren ze beschadigd bij levering? Dan zorgt de verzekering ervoor dat je je geld terugkrijgt.

Verlengde garantie: bij aankoop van een toestel heb je doorgaans twee jaar garantie. Deze waarborg wordt met twee jaar uitgebreid.

Terugbetaling van concerttickets: ben je ziek op het moment van een concert waarvoor je tickets kocht, dan betaalt de verzekering die terug.

Welke verzekering biedt jouw kredietkaart? Vergelijk hier de dekking van verschillende kredietkaarten Mastercard en kredietkaarten VISA

Beperkingen

Net als bij andere verzekeringen zijn de dekkingen van de verzekeringen die aan een kredietkaart gekoppeld zijn niet onbeperkt. Ze gelden om te beginnen alleen maar als de reis betaald is met de kaart of als de producten met de kaart zijn gekocht. Voorts staan er steeds limieten op de tussenkomsten van de verzekeraar.

Zo geldt de aankoopbescherming tegen diefstal of schade voor houders van een Mastercard New bij Belfius alleen voor producten van meer dan 50 euro in de 90 dagen na de aankoop met de kaart en dat met een maximum van 1.000 euro per schadegeval en 1.000 euro per jaar.

Bij andere kaarten kan dat anders zijn. Over het algemeen mag je ervan uitgaan dat kaarten met ‘Gold’ of ‘Platinum’ in de naam een grotere verzekeringsdekking bieden dan kaarten met de naam ‘Silver’.

Zelfde kaartnaam, andere dekking

En het gaat zelfs verder. Twee kaarten met dezelfde naam, maar uitgegeven door een andere bank, kunnen verschillende dekkingen bieden. Op Spaargids.be vergelijken we bijvoorbeeld de Visa Gold van Beobank met de Visa Gold van Crelan.

Het verzekeringspakket van de Visa Gold van Beobank bestaat uit een aankoopverzekering, een verlengde garantie bij de aankoop van elektronische toestellen en Safe Online voor producten die je op het internet koopt. De dekking wordt verleend door Europ Assistance. Bij de Visa Gold van Crelan heb je daarnaast ook enkele reisverzekeringen zoals een bagageverzekering en een annulatieverzekering. Hier wordt de dekking verleend door Inter Partner Assistance, een onderdeel van de groep AXA.

Kostprijs kaarten

De mogelijkheden om in winkels en hotels te betalen of geld af te halen zijn bij alle kredietkaarten vergelijkbaar, al kunnen de maximale bedragen die je kan besteden of afhalen bij sommige kaarten hoger liggen dan bij andere.

In de verzekeringspakketten zit doorgaans wel een groot verschil. Sommige bieden veel dekkingen aan, andere minder. Bij sommige zijn de dekkingen ruim, bij andere weer minder. Bij een basic kredietkaart van Argenta die inbegrepen is in het Green-pakket is er bijvoorbeeld zelfs helemaal geen extra verzekering. Wil je die toch, dan moet je overstappen naar een Silver- of Gold-variant. Bij Silver heb je een dekking online veiligheid en een online aankoopverzekering. Bij Gold gaat het om een uitgebreid pakket.

Dit alles reflecteert zich in de jaarlijkse bijdrage die je betaalt voor een kredietkaart. Sommige zijn gratis, voor andere moet je tot 50 euro en meer neertellen. Kijk dus steeds goed na welke verzekeringen precies aan je kredietkaart zijn gekoppeld. Als je vaak reist, kan het wel nuttig zijn om te opteren voor een duurdere kaart met een uitgebreider verzekeringspakket.

Vind je de reisbijstand bij je kredietkaart te beperkt? Hier vind je een overzicht van reisbijstandsverzekeringen voor bijkomende dekking

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.