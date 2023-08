Op reis met een kind dat niet van jou is? Zorg ervoor dat je deze vijf dingen op voorhand in orde brengt

Met je kleinkind naar de Ardennen of de beste vriendin van je dochter meenemen op reis naar Spanje? Het zijn leuke vakantieplannen, maar naast een grote verantwoordelijkheid brengen ze ook praktische implicaties met zich mee. Wanneer heb je een Kids-ID nodig? En moet je een extra bijstandsverzekering afsluiten voor als het kind z’n been breekt? Experten Barbara Van Speybroeck (Assuralia) en Hannah Wellens (CM) overlopen in vijf stappen wat je in orde moet brengen als je reist minderjarige kinderen die niet van jou zijn.

1. Identiteitsbewijs en/of paspoort

Dit klinkt misschien logisch – je moet het immers zelf ook bij je hebben – maar vergeet niet het juiste identiteitsbewijs van het kind in kwestie mee te nemen.

Voor reizen binnen Europa (en voor sommige landen buiten Europa) volstaat doorgaans een Belgische identiteitskaart, maar voor andere landen heb je een internationaal paspoort nodig – ongeacht hoe oud het kind is – en soms een visum. Informeer je dus vooraf. Zo heb je sinds kort een internationaal paspoort nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

Voor kinderen jonger dan twaalf jaar – die dus nog geen e-ID hebben – kan je aan de ouders vragen om een Kids-ID aan te vragen bij de gemeente. Dat is drie jaar geldig, maar het kind moet nog lijken op het kind op de foto. Je zal de Kids-ID nodig hebben om het vliegtuig op te stappen, en het is verplicht om bij je te hebben in het buitenland – ook binnen Europa.

2. Toestemming van de ouders

“Voor de verzekeringen is zo’n document niet noodzakelijk”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen. “Los daarvan is het wel raadzaam om schriftelijke toestemming van de ouders van het kind mee te nemen.”

Er bestaan geen Belgische of internationale formulieren of procedures in verband met ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen. Maar het kan de controle in het buitenland vlotter laten verlopen als je wél een formulier op zak hebt.

Je kan gratis een standaarddocument aanvragen bij je stad of gemeente en dat ‘voor echt’ laten verklaren, of je kan het zelf opstellen. Zorg er dan voor dat je de handtekeningen van beide ouders hebt, dat de duur van de reis is vermeld, en dat het document ook vertaald is naar het Engels of de taal van je bestemming. Omdat het document geen rechtsgrond heeft – niet binnen Europa en niet erbuiten – biedt het geen garantie dat er geen verdere controles volgen.

Als de ouders van het kind lidgeld betalen aan hun mutuali­teit, is het kind automa­tisch verzekerd, ook wanneer het mee op reis gaat met iemand anders dan de ouders. Hannah Wellens, CM

3. Verzekering voor schade (familiale verzekering)

Stel dat het vriendje van je zoon in de hotelkamer per ongeluk het lamp van het nachtkastje stootte, of je neefje schade aanrichtte aan de huurauto. Wat dan? “Je eigen familiale verzekering dekt alleen de schade aangericht door kinderen die deel uitmaken van je eigen gezin. Indien nodig komt de familiale verzekering van het kind in kwestie tussen”, aldus Barbara Van Speybroeck. “In geval van nood is je verzekeraar altijd bereikbaar via de kanalen die je kent – telefonisch of via de app, bijvoorbeeld.” Alleen als het kind schade veroorzaakte omdat jij niet goed toezicht hield, zal jouw verzekering wel moeten tussenkomen en zal je de franchise of vrijstelling moeten betalen.

4. Medische bijstand

En wat als het kind ziek wordt of een been breekt, bijvoorbeeld? “Als de ouders van het kind lidgeld betalen aan hun mutualiteit, is het kind automatisch verzekerd, ook wanneer het meegaat met iemand anders dan de ouders. Je betaalt dus niet apart bij voor reisbijstand”, aldus Hannah Wellens, woordvoerder van de CM.

Zo goed als alle mutualiteiten – met uitzondering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (Mediphone Assist) en de Hulpkas (die geen aanvullende verzekering aanbiedt) – zijn aangesloten bij Mutas, dat leden van Belgische ziekenfondsen dag en nacht medische bijstand verleent in het buitenland.

Bij de alarmcentrale van Mutas kan je terecht voor advies en begeleiding wanneer iemand van je reisgezelschap bij een arts langsgaat of opgenomen wordt in een ziekenhuis. Ook voor repatriëring kan je een beroep doen op Mutas. Wat precies verzekerd is, hangt af van de voorwaarden van de aanvullende verzekering van je ziekenfonds.

“CM-leden die recht hebben op kinderbijslag en hun gezinsleden repatriëren we wereldwijd zonder probleem en zonder plafond. Voor alle andere CM-leden is dat alleen in West- en Centraal-Europa en in het Middellandse Zeegebied.” Die zones kunnen anders zijn bij andere ziekenfondsen, dus je speelt op veilig door bij het ziekenfonds in kwestie na te gaan of het kind in aanmerking komt voor repatriëring vanuit jouw bestemming.

5. Reisbijstandsverzekering

Mogelijk heb je een reisbijstandsverzekering bij een privéverzekeraar voor extra gemoedsrust. Daarop kan je ook een beroep doen als er bijvoorbeeld iets ernstigs gebeurt thuis, waardoor je ook gerepatrieerd moet worden. Het kind dat niet van jou is, is niet automatisch gedekt door jouw reisbijstandsverzekering. “Als je zelf een jaarcontract hebt, is het ook niet mogelijk om kinderen op te nemen die geen samenwonend gezinslid zijn”, aldus Barbara Van Speybroeck.

“Maar de eventuele eigen reisbijstandsverzekering van de ouders van het kind kan wel tussenkomen, ongeacht of de ouders een jaarcontract of een tijdelijk contract hebben.” Vraag dus zeker aan de ouders of ze die bijstandspolis hebben. Dat het misschien een andere maatschappij is, zal niet voor problemen zorgen. “Als de ouders van het kind geen bijstandspolis hebben en je een tijdelijk contract afsluit, kan je het extra kind toevoegen aan je reisgezelschap tot vlak voor de aanvang van de reis.”

