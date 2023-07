Op reis betalen met de kaart of cash afhalen? Dit zijn de kosten die daarbij komen kijken

Van geld is niemand vies, zegt de volksmond. Wie op reis gaat, kan dus zeker wat cash meenemen. Het is handig om (kleine) betalingen mee te doen. Een verkoper of dienstverlener heeft dan immers geen toestellen nodig om je geld in ontvangst te nemen.

Maar er zijn ook grenzen aan het gebruik van cash geld. De eerste drempel wordt opgelegd door de douane. Reis je naar een ander land van de Europese Unie of kom je uit een dergelijk land terug en heb je meer dan 10.000 euro aan cash op zak? Dan moet je dat aangeven als de douane je daar expliciet om vraagt. Ga je naar een land buiten de Europese Unie of kom je daarvan terug, dan moet je dat spontaan melden indien de waarde van je cash geld én goud meer dan 10.000 euro bedraagt.

Andere belemmeringen om veel cash geld mee te nemen, zijn het risico op diefstal of verlies, het feit dat je valse biljetten kunt ontvangen als je wisselgeld aanneemt en een slechte wisselkoers als je euro’s moet omzetten in een andere munt of die na terugkomst terug moet omruilen.



Bankkaart

Dan maar je klassieke bankkaart als alternatief gebruiken? Heb je een debetkaart met Maestro-logo, een Visa Debit of een Debit MasterCard, dan kan je hier in buitenland aankopen mee betalen en cash geld afhalen. Hetzelfde geldt als je gebruik maakt van een kredietkaart zoals Visa of MasterCard.

Blijf je binnen de eurozone, dan kost het gebruik van je debetkaart om betalingen te doen evenveel als in eigen land. In de praktijk betekent dit dat er geen kosten worden aangerekend. Dat is ook zo als je je kredietkaart gebruikt.

Begeef je je buiten de eurozone, dan zijn er wel kosten verbonden aan het afhandelen van betalingen met de kaart. In de meeste gevallen zal het dan goedkoper zijn om je aankopen te vereffenen met een kredietkaart dan met een debetkaart.

Wil je in het buitenland cash geld afhalen aan de automaat, dan gaat dat eveneens met een klassieke bankkaart of kredietkaart. Bij een klassieke bankkaart rekent de bank voor afhalingen in de eurozone dezelfde tarieven aan als in België. Dat betekent dat er een kleine vergoeding kan worden gevraagd voor het gebruik van de automaten van de bank waar je geld uit de muur haalt. Als je met een kredietkaart cash afhaalt, mag je meer kosten verwachten.

Buiten de eurozone kunnen zowel voor afhalingen met de debetkaart als met de kredietkaart extra kosten worden aangerekend.



Voorbeeld

Wil je de goedkoopste optie kennen, raadpleeg dan de tarievenlijst van je bank.

Wij nemen hieronder de tarievenlijst van BNP Paribas Fortis als voorbeeld.

In de eurozone zijn geldafhalingen en betalingen met de debetkaart gratis. Ook betalingen met een kredietkaart zijn gratis. Voor het afhalen van geld uit de muur met een kredietkaart is dat niet het geval. Daarvoor betaal je 6 euro plus 1 procent van het afgehaalde bedrag aan kosten.

Buiten de eurozone heb je altijd kosten. Betaal je daar met je debetkaart, dan komt bovenop je afrekening nog 1,21 procent van het betaalde bedrag, met een maximum van 12,09 euro. Bovendien moet je rekening houden met een marge van 1,63 procent die de bank neemt op de omrekening van euro naar vreemde valuta. Voor geldafhalingen loopt de rekening op tot 2,86 euro plus 0,30 procent van het afgehaalde bedrag met een maximum van 12,09 euro. En ook hier neemt de bank een wisselkoersmarge van 1,63 procent.

Gebruik je een kredietkaart om een betaling te doen buiten de eurozone? Dan moet je enkel rekening houden met een wisselkoersmarge van 1,60 procent. Haal je geld af? In dat geval betaal je 6 euro plus 1,60 procent van het afgehaalde bedrag aan kosten.



Waarborg

Soms moet je ook een waarborg kunnen voorleggen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een auto wil huren of als je een hotelkamer wil betreden. Dat kan met je kredietkaart. Je geeft dan je goedkeuring dat de autoverhuurder of hoteluitbater een bedrag van je rekening mag halen als je extra kosten maakt.

