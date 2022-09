Op naar het Griekse voorbeeld? Prijsplafond en overwinstbelasting doen energieprijzen spectaculair dalen. “Waar wachten we op in België?”

Koekelare Bakkerij Coudeville vindt geen extra personeel en last ‘afkoe­lings­week’ in: “We doen het nog zó graag, maar zijn ook geen ‘Superwoman’ of ‘Superman’”

“Tuurlijk weegt de verdriedubbeling van onze energiefactuur zwaar door, maar dat is niet de reden waarom we vrijdag voor een week onze bakkerij sluiten”, slaakt Evelien Neyens (41) een noodkreet. Samen met Bjorn Coudeville (43) runt ze al bijna 20 jaar de goed draaiende bakkerij Coudeville in Koekelare. “We vinden geen personeel genoeg om te blijven werken zoals we gewoon zijn.” En daarom last het koppel een rust- en bezinningsweek in.

13 september