“Op mijn spaarrekening staat zo weinig mogelijk”: wat doen onze geldexperten met hun spaargeld nu de rentes nog steeds pover zijn?

"Start niet te vroeg met opnieuw sollicite­ren": experts delen tips voor een succesvol­le jobhunt na je ontslag

Een ontslag is vaak een bittere pil om te slikken, zelfs wanneer je zelf het besluit hebt genomen om het bedrijf waarvoor je werkt te verlaten. Eens te penibel is de situatie indien je nog niet meteen uitzicht hebt op een nieuwe baan. Is het einde van je carrière bij je vertrouwde werkgever nabij of reeds een feit? Jobat.be vroeg aan Unit Director Sandra Dellevoet en Outplacement consultant Wim Coppieters van SD Worx hoe het dan verder moet.