Op je 55e al op pensioen? In deze job kan het, mits een carrière van 30 jaar

Voor we ons over de regels buigen die vandaag gelden even dit: de politiek is al een tijdje bezig met de pensioenhervorming. Die zou in de toekomst mogelijke gevolgen kunnen hebben voor de jobs die nu nog gunstige pensioenvoorwaarden kennen. Zo hebben zes op de tien ambtenaren nu nog sneller recht op een volledig pensioen dankzij het systeem van de preferentiële tantièmes.

Maar het heden is geen garantie voor de toekomst. Zo weten we al zeker dat de huidige wettelijke pensioenleeftijd voor werknemers in de privésector van 65 jaar in 2030 wordt opgetrokken naar 67 jaar. Je kunt als werknemer vandaag van een volledig pensioen genieten na een loopbaan van 45 jaar. Om vóór de wettelijke rustpensioenleeftijd met pensioen te kunnen, geldt nu nog de mogelijkheid van het vervroegd pensioen. Je moet dan 63 jaar zijn en een loopbaan van 42 jaar kunnen voorleggen.



Vroeger op pensioen? Graag!

Steeds meer mensen gaan op zoek naar manieren om vroeg(er) met pensioen te kunnen gaan. Zo heeft de FIRE-beweging, wat staat voor Financial Independence, Retire Early, ondertussen een trouwe achterban bij twintigers en dertigers.

Ook hr-dienstverlener Acerta kwam vorig jaar met een opvallend cijfer: liefst 37,5 procent van de werknemers die in 2021 met pensioen gingen was jonger dan 65 jaar, een stijging met 14 procent ten opzichte van 2019.

Of je kan ook gewoon de juiste jobkeuze maken en automatisch vroeger pensioengerechtigd zijn. We sommen hieronder vijf jobs op, waarin je vroeg met pensioen kan en mag.

1. Militair

Een militair kan op 56-jarige leeftijd met pensioen én daarbij rekenen op een volledig pensioen. Militairen vallen onder dat systeem van preferentiële tantièmes.

Volgens Defensie zelf zijn de andere voordelen van een job bij het leger onder meer de sportieve omgeving, de kans op unieke ervaringen, de uitdaging, kansen om door te groeien en het aantrekkelijke loon.

Vaak gehoorde nadelen uit vakbondsorganisaties zijn de slechte arbeidsomstandigheden en het gebrek aan zinvol werk. Wie naar het front zou moeten trekken, riskeert daarnaast ook lijf en leden.

2. Treinbestuurder en -begeleider

Voor treinbestuurders en -begeleiders ligt de pensioenlat op 55 jaar, op voorwaarde dat ze minimum 30 jaar hebben gewerkt.

De NMBS speelt zelf de volgende troeven uit van een job als rijdend personeel bij de spoorwegen: een aantrekkelijk loonpakket, tijd en ondersteuning om te leren en een boeiende loopbaan.

De nadelen zijn de onregelmatige uren, ook tijdens het weekend. Treinbegeleiders zijn vaak ook het slachtoffer van agressieve reizigers.

3. Postbode

Postbodes met een ambtenarenstatuut moeten 37,5 jaar werken voor een volledig pensioen.

Een voordeel aan de job is het werk in de buitenlucht, al zijn dagen met kou, storm en regen dan weer keerzijdes aan die medaille. Je begint vaak vroeg aan je dag, maar zo ben je meestal al kort na de middag klaar. Dit is een droomjob voor actieve ochtendmensen. Na een ronde met de fiets heb je ook heel wat kilometers in de benen.

Als postbode geniet je ook van veel sociaal contact en een vrij stabiel leven. Daarnaast zijn er tal van doorgroeimogelijkheden, zodat deze baan mogelijk een springplank kan vormen naar andere functies.



4. Politieagent

Ook politieagenten moeten 37,5 jaar op de teller hebben voor een wettelijk pensioen. De voor- en nadelen van deze job wisselen elkaar af. Als politieagent draag je een belangrijk steentje bij aan de samenleving.

Het loon is aantrekkelijk én je wordt al tijdens je opleiding betaald. Elke dag is anders bij de politie, ideaal voor mensen die houden van variatie dus. Je bent voortdurend in beweging, maar bij interventies kom je vaak wel in gevaarlijke en tragische situaties terecht.

Het weekend- en nachtwerk wordt dan wel extra vergoed, toch heeft het shiftensysteem ook een impact op je privéleven.



5. Magistraat

Magistraten hebben genoeg aan 36 gewerkte jaren om aanspraak te maken op een volledig pensioen. Er zijn in het Belgische rechtssysteem twee soorten magistraten: rechters en parketmagistraten.

Een rechter lost conflicten op aan de hand van een dossier en de bijhorende wetgeving. Parketmagistraten vervolgen in naam van de staat overtreders van de wet voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank.

De voordelen zijn onder meer de mooie verloning en het maatschappelijk nut. De nadelen zijn de vaak hoge werkdruk en contact met criminelen.

