Op één na grootste jackpot ooit gevallen bij EuroMillions: winnaar is 215 miljoen euro rijker en hij is nog niet bekend

Livios Véél bloemen en een schaduw­plek: dit is de tuin van 2022

Onze buitenruimte maakte de afgelopen jaren een heuse omwenteling mee. Door corona zijn we onze tuinen meer naar waarde gaan schatten. Maar ook het wispelturige weer en de klimaatverandering drukken steeds meer hun stempel op onze tuin. Die is nu beter bestand tegen hitte, droogte en overvloedige regenval. Bovendien mag het allemaal wat natuurlijker. Hoe de tuin van 2022 er dan precies uitziet? Bouwsite Livios toont het in deze tien stappen.

9 mei