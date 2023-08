Op dit moment van de dag ben je het minst productief op kantoor

Voor de studie volgden de Amerikaanse onderzoekers 781 werknemers van een groot energiebedrijf in Houston, Texas. Twee jaar lang verzamelden ze gegevens van medewerkers die op kantoor werken en uiteenlopende functies bekleden. Om de productiviteit te meten, gebruikten de onderzoekers software die de typsnelheid, het aantal typfouten en de bewegingen van de computermuis registreerde.

De opvallendste conclusie van het onderzoek is dat er doorheen de week steeds intensiever gewerkt wordt, totdat de productiviteit op vrijdag helemaal ineenstuikt. Werknemers tikken op vrijdag opvallend minder woorden neer en moeten de backspace vaker gebruiken om fouten weg te halen. Er wordt vlak voor het weekend ook minder geklikt en gescrold. Kortom, werknemers zijn er met hun hoofd niet meer helemaal bij. Op dinsdag, woensdag en donderdag is de bedrijvigheid dan weer het hoogst.

De onderzoe­kers achterhaal­den dat er meer woorden geschreven worden in de voormiddag dan in de namiddag.

De productiviteit van werknemers verandert ook naarmate de dag vordert. De onderzoekers achterhaalden dat er meer woorden geschreven worden in de voormiddag dan in de namiddag. Bovendien werden er in de namiddag opvallend meer typfouten gemaakt dan in de voormiddag. Dat was het geval op elke dag van de week, van maandag tot vrijdag. Vrijdagnamiddag is de productiviteit het allerlaagst, zo zeggen de onderzoekers.

Kortere werkweek

Gaat het in de namiddag iets minder vlot en kan je je aandacht er op vrijdag maar moeilijk bijhouden? Dan ben je dus niet alleen. De Amerikaanse wetenschappers stellen daarom voor om werknemers op vrijdag te laten telewerken of om die laatste werkdag zelfs gewoon te schrappen.

Dat zou niet alleen de productiviteit en het welzijn van werknemers ten goede komen. Eerdere studies hebben namelijk aangetoond dat thuiswerk bijkomende voordelen heeft. Werknemers halen meer voldoening uit hun job, ervaren geen stress in files of tijdens het pendelen en hebben meer controle over hun werkdag, wat op zijn beurt burn-outs helpt voorkomen. Dankzij thuiswerk is er bovendien meer tijd voor sport, hobby’s en voor het gezin. Thuiswerk is ook goed nieuws voor de werkgever, want de energiefactuur zal lager liggen. En aangezien niemand het kantoor hoeft te bereiken, worden er, tot slot, minder broeikasgassen uitgestoten. De planeet baat dus ook bij die verkorte werkweek.

Is thuiswerk voor jou een optie, dan doe je er dus goed aan om op vrijdag thuis te blijven. Zo heb je minder last van die vrijdagdip. Gebruik de productiefste momenten daarnaast om het belangrijkste werk te verzetten. Moet er een belangrijke e-mail opgesteld worden of staat er een opdracht op je agenda die extra veel concentratie vereist, plan die taken dan in de voormiddag in.

Lees ook: