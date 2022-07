“Op de beurs kan je al met 1.000 euro in vastgoed beleggen”: geldexpert adviseert Cypriaan (26) bij zijn eerste stappen op de beurs

De Beurs van Charlotte en Cédric Dollar voor het eerst in bijna 20 jaar evenveel waard als euro: wat betekent dit voor de portefeuil­les van Charlotte en Cédric? | € 9.444 - € 9.557

In De Beurs van Charlotte en Cédric beleggen Charlotte Van Brabander (32) en Cédric Proost (22) elk 10.000 euro. Hun doel is om tegen het einde van dit jaar zoveel mogelijk rendement te behalen. Sinds de start van de race is de dollar ten opzichte van de euro in waarde gestegen. Hoe komt dat? Waarom is dat goed nieuws voor de hun portefeuilles? En waar moet je op letten wanneer je in andere valuta belegt?

18 juli