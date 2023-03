Op brugpensioen zoals ACV-baas Leemans, wanneer kan het en wat zijn de voorwaarden? Werkexpert: “Dit systeem zou niet meer mogen bestaan”

Deze 70-plus­sers gingen na hun pensioen weer aan de slag: “Die zakcent laat ons vooral toe om onze levensstan­daard te behouden”

Steeds vaker gaan 70-plussers na hun pensioen weer aan de slag, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. De afgelopen jaren ging het om ruim 50.000 werknemers. Drie senioren getuigen in De Morgen waarom ze niet berusten in hun pensioen. “De huurprijs voor ons huisje in Kreta is flink opgeslagen.”