Op 50 jaar met pensioen: het kan, maar dit zijn de financiële gevolgen

De wettelijke pensioenleeftijd stijgt. Nu is dat 65 jaar, vanaf 2025 wordt het 66 jaar en vanaf 2030 67 jaar. Maar niet iedereen ziet dat zitten. Eerder kunnen genieten van de oude dag vinden steeds meer landgenoten belangrijk. Een onderzoek van hr-dienstverlener Acerta levert het bewijs voor die evolutie. Van de werknemers die in 2021 met pensioen gingen, was 37,5 procent jonger dan 65 jaar. Dat is een stijging met 14 procent in vergelijking met 2019.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor een wettelijk vervroegd pensioen is 63 jaar als je 42 jaren hebt gewerkt. In theorie ben je dan twee jaar jonger dan de voorgeschreven minimumleeftijd en heb je ook drie jaar minder gewerkt dan het uitgangspunt waarop de overheid je pensioen berekent. Want de Federale Pensioendienst gaat uit van een loopbaan van 45 jaren.

Iemand met een uitzonderlijk lange loopbaan kan ook een vervroegd pensioen aanvragen op 60-jarige leeftijd na 44 loopbaanjaren, op 61-jarige leeftijd na 43 loopbaanjaren en op 62-jarige leeftijd na 43 loopbaanjaren.

Financiële impact

Het pensioen dat je krijgt of zal krijgen, is dus gebaseerd op 45 dienstjaren. Daarom verlies je voor elk jaar dat je eerder stopt ongeveer 1/45ste pensioen. Zou je bijvoorbeeld na 45 arbeidsjaren 2.000 euro per maand pensioen krijgen, dan is dat na 42 arbeidsjaren 1.867 euro per maand. Een bedrag dat, zonder rekening te houden met de indexering, onveranderd blijft voor de rest van je gepensioneerde leven.

Wachten op lager pensioen

In principe is niemand verplicht om tot de wettelijke pensioenleeftijd of de wettelijk vervroegde pensioenleeftijd in het arbeidscircuit mee te draaien. Op elk moment van je carrière kan je stoppen met werken. Maar vroeger stoppen dan op het wettelijk bepaalde moment, heeft gevolgen voor je pensioenuitkering. Bovendien krijg je die uitkering pas als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt en een bepaald aantal jaren hebt gewerkt. Dat ligt vast in de pensioenstelsels.

Ook hier geldt de regel: vroeger met pensioen gaan, betekent minder pensioen ontvangen. Maar in dit geval is het pensioen waarop je recht hebt nog lager dan bij iemand die wettelijk vervroegd met pensioen gaat.

Wie bijvoorbeeld op zijn 50ste en na 28 dienstjaren stopt met werken, zal een veel langere periode zonder inkomsten moeten overbruggen, namelijk 15 jaar. Zodra die persoon de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, zal hij of zij ook minder pensioen ontvangen: 28/45. Wie sneller met pensioen wil, zal dus eerst voor een grote som moeten sparen. Lees hier hoe je dat aanpakt.

Rechten vervroegd pensioen vallen weg

In ons land bestaat er het systeem van vervroegd pensioen. Vervroegd pensioen houdt in dat je stopt met werken vóór de wettelijke pensioenleeftijd op voorwaarde dat je voldoende loopbaanjaren kunt aantonen. Wie 60 jaar is, kan na 44 loopbaanjaren met vervroegd pensioen, wie 61 jaar is na 43 loopbaanjaren. Wie 63 jaar is, kan z’n vervroegd pensioen aanvragen na 42 jaren loopbaan.

Dezelfde persoon die op zijn 50ste stopt met werken, kan dus ook niet genieten van de voorwaarden voor vervroegd pensioen. Vandaar dat hij of zij pas na vijftien jaar, dus op zijn of haar 65ste, voor het eerst pensioen zal ontvangen.

Ook wachten op aanvullend pensioen

Je mag ook niet uit het oog verliezen dat dezelfde persoon tot zijn of haar 65ste zal moeten wachten om het aanvullend pensioen te kunnen aanspreken. Dat bedrag krijg je uitbetaald door je werkgever van zodra je volgens de pensioenregels met pensioen bent. Het vroeger opvragen, is niet mogelijk.

En ook dit is belangrijk om te weten: als je stopt met werken gebeuren er ook geen stortingen meer in je aanvullend pensioen, waardoor het kapitaal op je 65ste veel kleiner zal zijn dan wanneer je was blijven werken.

Meer belastingen

Wie eerder dan wettelijk bepaald stopt met werken, betaalt ook meer belastingen. Werk je tot je 65ste, dan betaal je als bediende belastingen op 80 procent van het kapitaal van je aanvullend pensioencontract. Ga je vervroegd met pensioen, dan moet je belastingen betalen op 100 procent van het kapitaal.

Werk staken door ziekte

Voor wie door ziekte verplicht is om eerder te stoppen met werken, zijn er andere mogelijkheden. Je arts kan bij het ziekenfonds aangifte doen van je arbeidsongeschiktheid. Daarna kan het ziekenfonds checken of je in aanmerking komt voor ziekte-uitkeringen. Zodra je de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebt bereikt, vallen die uitkeringen weg omdat je dan je pensioen ontvangt.

