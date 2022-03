Oorlog in Oekraïne duwt Europese beurzen en Wall Street opnieuw diep in het rood

De Europese beurzen gaan opnieuw diep in het rood. De belangrijkste indexen van Parijs en Frankfurt koersen al meer dan 3 procent lager, de Bel20 in Brussel verliest 2,3 procent. Wall Street ging eveneens verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder.

De brand in de grootste kerncentrale van Europa in het Oekraïense Zaporizja, lijkt onrust te veroorzaken op de beursvloeren. Beleggers focussen op veiliger geachte beleggingen zoals staatsobligaties of goud. In de Bel20 zijn het vooral staalbedrijf Aperam (-6,94 procent) en chemiebedrijf Solvay (-6,87 procent) die (omstreeks 15 uur) klappen krijgen.

De Amsterdamse AEX-index ging vandaag ook hard omlaag. De index stond rond het middaguur 3,1 procent in het rood op 683,47 punten. Op de dag van de Russische invasie in Oekraïne, vorige week donderdag, dook de hoofdindex tussentijds ook al een fractie onder de 700 punten. De laatste keer dat de graadmeter onder de 700 punten sloot, was op 19 mei 2021. In november stond de AEX nog op een record van bijna 830 punten.

ING behoort tot de sterkste dalers in de AEX met een verlies van dik 6 procent. De bank verklaarde 5,3 miljard euro aan leningen te hebben verstrekt aan Russische klanten en nog eens 1,5 miljard euro aan internationale klanten met een Russische eigenaar. Van al dat geld wordt zo’n 700 miljoen euro geraakt door westerse sancties.

Sinds de Russische invasie heeft ING al bijna een kwart aan beurswaarde verloren. De Italiaanse bank UniCredit en de Franse bank Société Générale, die ook veel activiteiten in Rusland hebben, zakten 8 en 7 procent.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 3,2 procent in.

Ondertussen blijft de beurs van Moskou dicht, al zeker tot en met dinsdag. De roebel is door het conflict en de sancties vanuit de westerse wereld tegen Rusland ingestort, en grote bedrijven zoals Gazprom, Rosneft, Lukoil en Sberbank gingen voor de beurssluiting hard onderuit.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,3 procent lager op 33.343 punten. De brede S&P 500 verloor ook 1,3 procent, tot 4305 punten, en techgraadmeter Nasdaq leverde hetzelfde percentage in, op 13.358 punten.

Beleggers verwerken ook het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat voorbeurs bekend werd gemaakt. De banengroei in de Verenigde Staten is in februari sterker uitgevallen dan economen hadden voorzien. Wel pakte de loongroei minder krachtig uit dan alom verwacht.

