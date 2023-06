Oordoppen nodig tijdens de festivals? Deze korting krijg je via het ziekenfonds

Spaargids.beOok deze zomer gaat er geen week(end) voorbij of je kan wel ergens een festival of concert bijwonen. Om te genieten zonder risico op permanente gehoorschade, draag je het best oordoppen op maat. Goedkoop zijn die niet, maar ze bieden de beste bescherming zonder dat je aan klankkwaliteit inboet. Bovendien helpt je mutualiteit je een handje. Spaargids.be geeft een overzicht van de kortingen die je mag verwachten.

Schade uit zich pas na jaren

Liefst zes op de tien Vlamingen hadden er ooit al eens last van. Drie op de tien kampen er bijna altijd mee na een concert, festival of cafébezoek. En 17 procent heeft er zelfs continu last van: oorsuizen. Dat bleek vorig jaar uit een enquête van vzw De Tuut van Tegenwoordig. In totaal zou tot 30 procent van de Belgen aan oorsuizingen lijden. Meestal is dat een gevolg van gehoorschade die mensen in het verleden opliepen, maar waarvan ze pas later de gevolgen dragen.

Lees ook Deze ziekenfondsen betalen zelfs je zonnebril op sterkte terug

Dus ja, oordoppen dragen tijdens een festival of muziekoptreden, is geen overbodige luxe. Veel te veel muziekliefhebbers gebruiken dan echter wegwerpoordoppen. Die zijn beter dan niets, maar beschermen onvoldoende. Herbruikbare filterdoppen zijn al beter. Maar wie vaak uitgaat of concerten bezoekt, gebruikt het best op maat gemaakte oordoppen. Die schermen je oren volledig af en zitten comfortabel, terwijl je de muziek goed blijft horen, maar dan bij een onschadelijk volume. Bovendien kunnen op maat gemaakte oordoppen jarenlang meegaan.

Het enige nadeel van oordoppen op maat is hun prijskaartje. Dat bedraagt al snel 120 tot 150 euro. Dus checkten we het voor je: betalen de ziekenfondsen hier iets van terug?

Heb jij al een mutualiteit die jou en je noden optimaal ondersteunt? Hier kan je ziekenfondsen vergelijken en er het beste voor jouw situatie uitpikken.

Bij welke mutualiteiten krijg je korting?

Via Helan krijg je 15 procent korting op oordoppen op maat die je aankoopt bij een Lapperre-hoorcentrum of bij een erkende Lapperre-verdeler.

LM Mutplus.be, LM Oost-Vlaanderen en LM Plus betalen per jaar tot 25 euro terug van je kosten voor oordoppen op maat. Je moet ze wel laten maken door een audioloog of audicien die erkend is door de FOD Volksgezondheid.

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen betaalt dan weer tot 30 euro per persoon en per kalenderjaar terug voor oordoppen op maat bij een erkende audicien of audioloog (indien de verplichte ziekteverzekering de oordoppen niet terugbetaalt).

Bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds krijg je 50 procent van de aankoopprijs terug, met een maximum van 50 euro per kalenderjaar en persoon.

Bij Solidaris verschilt de regeling voor oordoppen op maat per regio. Solidaris Antwerpen voorziet een terugbetaling van 30 euro (maximum 50 procent van het totaalbedrag). Je koopt de oordoppen op maat aan via de mediotheek.

Bij Solidaris West-Vlaanderen krijg je 30 euro terugbetaald voor oordoppen die je aanschaft bij de audiologen van Zorg&Meer West-Vlaanderen. Daarbovenop ontvang je nog een korting van 10 procent op je aankoop, tot maximum 20 euro.

Solidaris Oost-Vlaanderen betaalt 30 euro terug voor oordoppen op maat aangekocht via de audioloog van het ziekenfonds. Je krijgt bovendien 10 procent korting bij Zorg&Meer Oost-Vlaanderen.

Solidaris Brabant geeft 25 procent korting op oordoppen op maat via de medische centra César De Paepe.

Solidaris Limburg voorziet dan weer geen terugbetaling van oordoppen op maat.

Bij de CM, tot slot, geniet je 10 procent korting op de gehoorbeschermers die je aankoopt in een Goed-hoorcentrum.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.