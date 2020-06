Ook zelfstandigen ouder dan 65 kunnen genieten van overbruggingsrecht KVDS

29 juni 2020

07u32

Bron: Belga 0 Geld Zelfstandigen van 65 jaar of ouder die nog werken, kunnen ook genieten van het overbruggingsrecht. Dat blijkt volgens La Dernière Heure uit een rondzendbrief van bevoegd minister Denis Ducarme (MR).

Zelfstandigen die hun activiteit voortzetten na de leeftijd van 65 jaar en niet met pensioen gaan, zullen ook een beroep kunnen doen op het volledige overbruggingsrecht, het vervangingsinkomen voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis. De maatregel treedt met onmiddellijke ingang in voege en geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart. Tot dusver kwamen zelfstandigen in hoofdberoep van 65 jaar of ouder maar in aanmerking voor een gedééltelijk overbruggingsrecht. De minister heeft nu "een einde gemaakt aan deze ongelijke situatie".

