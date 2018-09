Ook volgend jaar overschrijding spilindex TTR

04 september 2018

15u11

Bron: Belga 0 Geld In tegenstelling tot eerdere prognoses gaat het Planbureau er nu van uit dat de spilindex ook in 2019 zal worden overschreden. Dat blijkt uit de nieuwste inflatievooruitzichten van het Planbureau.

In eerdere vooruitzichten werd ervan uitgegaan dat de spilindex volgend jaar niet zou worden overschreden. Nu mikt het Planbureau op december 2019. Dat zou betekenen dat de uitkeringen in januari 2020 en de ambtenarenweddes in februari 2020 met 2 procent zouden worden opgetrokken. De laatste overschrijding van die spilindex vond vorige maand, in augustus, plaats.

Het Planbureau trekt ook de inflatievooruitzichten op voor volgend jaar: van een gemiddelde jaarinflatie van 1,7 procent naar 1,9 procent.