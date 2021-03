Ook vakbonden waren gerommel aan top bpost beu: “Vreesden dat bestuur van zeer laag allooi was”

Delen per e-mail

Naast het onderzoek naar prijsafspraken bij zijn vorige werkgever G4S, tegenkanting in de raad van bestuur en slechte financiële resultaten, kreeg de intussen ontslagen bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet dus ook te maken met sociale onvrede.

Sociaal overleg

"Zeer verontrustend", noemt de socialistische vakbondsman de toestand de laatste tijd bij bpost. "Het is een van de redenen waarom het overleg op 4 maart stopgezet geweest is. Wij stelden ons erg veel vragen over wat er aan de top van bpost aan de gang was", zegt hij.

"Het ging over het geheel: het functioneren van de raad van bestuur, de onderlinge verhoudingen en het gerommel aan de top van de directie. We vreesden dat het bestuur van zeer laag allooi was."

Quote Het postperso­neel is gekwetst en woedend. ACOD, ACV en VSOA in open brief

Nyns merkt op dat bpost aan sneltreinvaart aan het transformeren is naar een pakjesbedrijf. "Dit wordt door onze keel geramd sinds de start van de pandemie. We maken het waar, maar het is alle hens aan dek en iedereen moet het beste van zichzelf geven. Ook de top."

Open brief

In een open brief noemen de drie vakbonden bij het postbedrijf de gebeurtenissen van de voorbije week "als een aanslag op het dagelijks engagement van haar personeel".

ACOD, ACV en VSOA zeggen dat het "van fundamenteel belang" is om snel duidelijkheid te krijgen. En ze eisen excuses aan alle personeelsleden van bpost. "Zij werden beledigd, ondanks de geleverde inspanningen. Het is hun toekomst die nu op het spel staat."

Als die eis zonder gevolg blijft, komen de bonden niet opnieuw aan de onderhandelingstafel. "Het is dringend tijd om respect en eerbied te herstellen naar diegenen die bpost-groep maken en gemaakt hebben tot wat het vandaag is. Het postpersoneel is gekwetst en woedend.”