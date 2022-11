Ook TotalEnergies rekent vergoeding aan voor prosumenten met terugdraaiende teller: hoeveel bedraagt die? En wat kan je ondernemen?

Hoogste inflatie­cij­fer in Europa sinds invoering van de euro

Het leven in de eurozone is deze maand opnieuw fors duurder geworden. De prijzen gingen in oktober in de eurolanden 10,7 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Nog nooit was de inflatie in het eurogebied zo hoog.

31 oktober