Ook salonkortingen op autoverzekeringen: is dit een goed moment je premie te herbekijken?

Autokorting

In de eerste tien maanden van 2021 daalde de verkoop van nieuwe auto’s in België met zo’n 9 procent in vergelijking met de eerste tien maanden van 2020. Autodealers kijken reikhalzend uit naar de start van het autosalon op 15 januari, ook al zal deze editie virtueel zijn. Grote kans dus dat je je nieuwe auto kan kopen met een fikse korting.

Die korting verschilt van merk tot merk. Er is soms zelfs een verschil tussen de verschillende versies van één type wagen. Sommige merken bieden een bepaald percentage als korting op de volledige prijs van de auto, andere geven gratis uitrusting of een korting op bepaalde packs. Je vergelijkt dus best het totale prijskaartje van je favoriete model bij de verschillende merken.

Ook voor verzekeraars is de salonperiode een moment om uit te pakken met kortingen op autoverzekeringen.

Percentage of gratis maanden

Sommige verzekeraars bieden een korting uitgedrukt in procenten op de premie. Andere verzekeraars bieden je dan weer een aantal maanden gratis verzekering aan. Sluit je bijvoorbeeld een verzekering af met een aanbod van “twee maanden gratis verzekerd”, dan betaal je 10/12de van de normale premie. Anders dan bij sommige telecomabonnementen, ben je niet verplicht om je autoverzekering een langere tijd aan te houden. Een verzekeringscontract sluit je immers altijd af voor een periode van een jaar. Het contract wordt stilzwijgend verlengd zolang je het zelf niet opzegt.

Meestal komt zo’n korting bovenop de korting die je kan krijgen voor bijvoorbeeld een milieuvriendelijke auto. Ook bij autoverzekeringen is het dus belangrijk om de totale jaarpremie van de verschillende verzekeraars te vergelijken. De salonkortingen gelden trouwens in de meeste gevallen enkel gedurende het eerste verzekeringsjaar. De kortingen voor auto’s met een lage CO2-uitstoot blijven ook de jaren nadien in je premie verrekend. Lees hier meer over de kortingen die je kan krijgen voor een milieuvriendelijke auto.

AEDES CORONA DIRECT ETHIAS YUZZU geen extra kortingen 15% korting op de premie Mini Omnium (incl BA) en Full Omnium (incl BA) in geval van een nieuw contract. Aanbod geldig van 17/01/22 tot en met 31/03/22 15% korting op de premie BA en Omnium. Geldig op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of vervanging voertuig. Aanbod geldig tot en met 31/01/22 15% korting op de premie BA en Omnium. Geldig op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of vervanging voertuig. Aanbod geldig tot en met 13/03/22 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vergelijken

Wanneer je premies van autoverzekeringen vergelijkt, is het ook belangrijk dat je bekijkt wat je krijgt voor je geld. Welke waarborgen zijn er inbegrepen? Wat is er uitgesloten of zijn er bepaalde voorwaarden die de verzekeraar vooropstelt? Vind je het niet erg om een deel van de schade aan je wagen uit eigen zak te betalen? In dat geval kan je kiezen voor een autoverzekering met een hogere vrijstelling of franchise. Hoe hoger de vrijstelling, hoe lager de premie. Bekijk hier uit welke soorten vrijstelling je kan kiezen.

Nieuwe contracten

Ook als je geen nieuwe wagen koopt, is het nu een goed moment om verschillende verzekeraars te vergelijken. De verzekeraars bieden namelijk de korting aan nieuwe klanten aan. Je kan dus met je huidige wagen overstappen naar een andere verzekeraar en ook genieten van de korting. Meestal loopt de actieperiode nog wel even door na het autosalon. Als je het nieuwe contract tekent tijdens de actieperiode heb je recht op de korting, ook al start je polis later. Je moet immers je huidige autoverzekering ten minste drie maanden voor de jaarvervaldag opzeggen. Lees hier hoe je naar een andere verzekeraar kan overstappen

De korting op je huidige autoverzekering loopt bijna af? Vergelijk hier de verschillende verzekeringen en kijk of je een voordeliger contract kan afsluiten.

Lees ook op Independer:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be. Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.