Ook onze belastingexpert viste fout uit vereenvoudigde aangifte van zijn moeder: dit moet je doen als je er zelf vindt

Een recordaantal Belgen, bijna vier miljoen, kreeg dit jaar (aanslagjaar 2019) een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte. Bijna 650.000 mensen corrigeerden dat voorstel, maar de meerderheid ging er dus mee akkoord. En de vraag is ook of wie correcties doorvoerde, ook alle fouten opmerkte.

Plots ander bedrag

In 2011 luidde het voorstel: elk jaar meer Belgen een voorstel tot vereenvoudigde aangifte doen. “En dat is ook gebeurd”, zegt David Baele (zie foto). Vorig jaar kregen iets meer dan drie miljoen Belgen zo’n voorstel, dit jaar 730.000 meer. Logischerwijs zit ook het aantal ‘correcties’ in de lift. “In 2019 corrigeerden 367.471 mensen hun VVA. Dit jaar loopt dat getal dus nog veel hoger op.”

Uit een steekproef van vakbond ACV op 300 à 400 aangiftes bleek er zelfs iets mis met 45 procent van de VVA’s. De FOD Financiën houdt het bij 1 op de 10, maar dat is op basis van het aantal klachten.

“De ervaring leert dat mensen zich pas bewust zijn van het verschil, als er iets verandert aan hun fiscale situatie”, gaat Baele verder. “Als ze dan op zoek gaan naar hulp bij de administratieve dienst of bij een boekhouder of bank, komt een fout al snel aan het licht.”

Soms gebeurt het dat een fout aan het licht komt, omdat een andere administratieve dienst gebruik maakt van de gegevens op het aanslagbiljet en daardoor een aanvraag weigert David Baele

Daarnaast stellen belastingplichtigen ook de vraag waarom ze plots een ander bedrag moeten betalen in tegenstelling tot het voorgaande aanslagjaar, terwijl er niets aan hun fiscale situatie is veranderd. “Soms gebeurt het dat een fout aan het licht komt, omdat een andere administratieve dienst gebruik maakt van de gegevens op het aanslagbiljet en daardoor een aanvraag weigert. Zoals we bijvoorbeeld zien bij de aangifte van studiebeurzen.”

Volgens Baele gaat het vooral om kleinere bedragen van 40 à 50 euro. “Toch het kan soms ook veel hoger oplopen, tot duizenden euro’s. Zoals wanneer het aantal kinderen ten laste bij de verkeerde persoon staat. En omgekeerd gebeuren ook fouten, die net voordelig zijn voor de belastingbetaler.”

Fout gespot, wat nu?

Als je de fout opmerkt, is het belangrijk om de correctie meteen door te geven. Dan zie je de aanpassing op jouw aanslagbiljet. Maar wat als je de fout te laat ziet? “Het moment is natuurlijk belangrijk. Als de termijn van de aangifte verstreken is, neem je best zo snel mogelijk contact op met je belastingkantoor om de eventuele vergissing recht te zetten. De gegevens vind je op de eerste bladzijde van jouw meest recente aanslagbiljet.”

Om een rechtzetting van een fout op het aanslagbiljet te vragen, is het sowieso best om binnen de zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet te reageren David Baele

Een fout kan je dan wel opmerken, wat is de slaagkans dat jouw bezwaar gegrond is? “Dat hangt in eerste instantie af van de vraag of er een fout werd gemaakt, maar ook van de aard van de fout en binnen welke termijn die werd gemeld aan de administratie. Om een rechtzetting van een fout op het aanslagbiljet te vragen, is het sowieso best om binnen de zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet te reageren. Binnen die termijn kan iedere fout worden rechtgezet. Eens de bezwaartermijn van zes maanden is verstreken, kan de burger in sommige gevallen nog een rechtzetting vragen, via de procedure ‘ontheffing van ambtswege’. Daarvoor heb je vijf jaar tijd (vanaf 1 januari van het aanslagjaar). Veel belastingverminderingen kunnen nog rechtgezet worden binnen de termijn van vijf jaar. Denk bijvoorbeeld een hypothecaire lening, giften, uitgaven voor kinderoppas, kinderen ten laste, de betalingen voor pensioensparen… Dit gaat dus meestal over gebruikelijke zaken, zoals de hypothecaire last en de kinderen ten laste.”

“Op het gecorrigeerde aanslagbiljet staat vermeld hoe de administratie jouw belastingen zal terugbetalen. De terugbetaling wordt meestal gestort aan het einde van de tweede maand na ontvangst van jouw aanslagbiljet. De administratie heeft drie jaar de tijd om een aangifte te controleren, zeven jaar als er aanwijzingen zijn van fraude. Deze onderzoekstermijn begint te lopen op 1 januari van het aanslagjaar.”

Nieuwe sociale realiteit

De federale ombudsman deed deze week twaalf aanbevelingen aan de overheidsdienst Financiën en aan het federaal parlement. “De regelgeving is te ingewikkeld en niet meer aangepast aan de moderne gezinsvormen, zoals nieuw samengestelde feitelijke gezinnen of co-ouderschap. De verdergaande automatisering van de vestiging van belastingen en de uitbreiding van de vooraf ingevulde fiscale aangiften maken deze herziening van de regelgeving nog dringender. We moeten de wetgever herinneren aan de noodzaak om werk te maken van een herziening van de regelgeving. Het doel moet een eenvoudige gezinsfiscaliteit zijn, die overeenstemt met de nieuwe sociale realiteit.”

Fiscaal expert Michel Maus: “Wie controleert de controleur?

Michel Maus, belastingexpert in ons geldpanel, schaart zich achter de aanbevelingen van de federale ombudsman. “De belastingbetaler moet echt op zijn hoede zijn. Zeker als er woonleningen bij betrokken zijn. Daarnaast zien we stelselmatig problemen met het onroerend goed, kadastraal inkomen, gezinssamenstellingen en aftrekbare giften.”

“De complexiteit is een opeenstapeling van jaren van uitzondering op uitzondering en vrijstelling op vrijstelling. De nood aan een grootschalige fiscale hervorming is groot. Maar ook nu zie ik dat niet veranderen, integendeel.”

Het beste dat we kunnen doen is een nieuw fiscaal systeem van nul opbouwen en het oud systeem na enkele jaren verwerpen Michel Maus

“De Hoge Raad van Financiën riep in een rapport enkele maanden geleden al op tot een eenvoudiger fiscaal aangiftesysteem, zonder alle aftrek- of lastposten. Iedereen is daar natuurlijk voorstander van, maar zodra er werk van wordt gemaakt, denkt iedereen aan zijn eigen fiscale voordelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de belastingvermindering voor huispersoneel. Als je je een butler kan permitteren, dan moet je daar volgens mij toch geen aftrek voor krijgen? Het beste dat we kunnen doen is een nieuw fiscaal systeem van nul opbouwen en het oud systeem na enkele jaren verwerpen. De politiek moet daarvoor de nodige stappen zetten.”

Niet correct

‘Grappig’ detail: Michel Maus vond zelf ook een fout in de VVA van zijn eigen moeder. “Het kadastraal inkomen op een eigendom werd het volledig jaar doorgerekend, terwijl ze in november het pand officieel had verkocht, en dus maar voor 10 van de 12 maanden kon belast worden. Niemand is vrij van een foutje, maar dat moet je wel gecontroleerd hebben in een kleine tijdspanne. De VVA is verkocht als een dienst, maar is niet altijd correct. Dat is in mijn ogen onbehoorlijk bestuur. Het is niets voor niets dat er rijen mensen staan aan te schuiven aan de belastingkantoren om hun aangifte te doen. Al de mensen het zelf niet kunnen invullen, dan zullen ze het ook niet zelf controleren. En zelfs al ben je wél bijgestaan, wie controleert de controleur?”

Dit zijn de aanbevelingen van de Ombudsman:

• Informeer de burgers op een gerichte manier op het VVA over de meest voorkomende mogelijks ontbrekende, onvolledige of onjuiste gegevens (bijvoorbeeld door middel van een checklist).

• Bezorg de burgers via de andere communicatiekanalen van de FOD Financiën gedetailleerde informatie over de mogelijke ontbrekende, onvolledige en onjuiste gegevens op het VVA.

• Vermeld duidelijk op het VVA dat de burger telefonisch en fysiek hulp kan krijgen tijdens de sessies waarin hulp bij het invullen van de aangifte wordt geboden.

• In iedere communicatie met betrekking tot de aangifteperiode personenbelasting de burgers die een VVA ontvangen informeren dat zij telefonische en fysieke hulp kunnen krijgen tijdens de invulsessies.

• Communiceer dat de belastingplichtigen die door de coronacrisis geen hulp hebben kunnen krijgen om hun VVA te laten nazien, ook na 30 juni 2020, nog telefonische of fysieke hulp kunnen krijgen.

• Verwittig systematisch de burgers wanneer ze uitgesloten worden van het VVA-doelpubliek en verduidelijk de mogelijke redenen van de uitsluiting.

• Zolang de FOD Financiën de burgers niet systematisch verwittigt wanneer ze uitgesloten worden van het VVA-doelpubliek: bezorg de burgers die het vragen de fiscale gegevens waarover de FOD beschikt zodat ze hun klassieke belastingaangifte kunnen indienen.

• Vereenvoudig de regels voor de toekenning van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste zodat deze niet enkel neutraal zijn ten opzichte van de verschillende gezinsvormen maar ook niet afhangen van de verschillende manieren waarop de aangifte personenbelasting wordt ingediend (VVA, papieren aangifte, Tax-on-web,…).

• Op de VVA’s beknopt de criteria vermelden die worden gebruikt om de kinderen ten laste toe te wijzen en verduidelijken dat de toekenning van het belastingvoordeel aan de ene dan wel de andere belastingplichtige financiële gevolgen kan hebben.

• De burgers via de verschillende communicatiemiddelen van de FOD Financiën in detail informeren over de criteria die worden gebruikt om de kinderen ten laste in de VVA’s toe te wijzen, de berekeningswijze van het fiscaal voordeel, de mogelijke financiële gevolgen van de toewijzing aan de ene dan wel de andere feitelijk samenwonende belastingplichtige.

• In het geval van tegenstrijdige aangiften met betrekking tot kinderen ten laste:

- zich bij voorrang wenden tot de belastingplichtige die geen afstammingsband heeft met het kind of die het laagste inkomen heeft;

- in het geval er een bericht van wijziging van aangifte wordt opgesteld, dit afdoende motiveren door te wijzen op:

• de keuzemogelijkheid;

• de criteria die worden gebruikt om de kinderen ten laste toe te wijzen in de vooraf ingevulde aangifte;

• de mogelijkheid dat het bedrag van het fiscale voordeel kan verschillen naargelang de toewijzing aan het ene dan wel het andere gezinslid en de toewijzing aan de belastingplichtige met het hoogste inkomen meestal het voordeligst is.

