Ook marktleider BNP Paribas Fortis verhoogt vanaf 1 augustus de spaarrente

Laagste energiecon­sump­tie sinds een kwarteeuw in ons land in 2022

De energieconsumptie in ons land is in 2022 gezakt naar het laagste niveau sinds 1995. Dat blijkt uit de meest recente data van de federale overheidsdienst Economie. De hoge prijzen voor energie in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne maakten dat we zelfs minder energie verbruikten dan in coronajaar 2020.