“Ook jongeren kopen nog een woning, en verkiezen duidelijk een huis boven een flat”: hoe slagen ze erin om dat te doen?

De vastgoedprijzen in Vlaanderen stegen vorig jaar tot gemiddeld 267.429 euro voor een appartement en 348.064 euro voor een huis. Wie dat nog kan betalen? Notaris.be berekende hoeveel elke generatie aan een woning spendeert. Daaruit blijkt dat verrassend veel mensen onder de dertig iets kopen, ook al hebben ze het moeilijker dan ooit. “Ze moeten wel, omdat ze een verder rentestijging verwachten”, zegt notaris Bart van Opstal, die uitlegt hoe ze daar dan toch in slagen.

18 tot 30-jarigen hadden in 2022 gemiddeld 246.079 euro veil voor een appartement en 325.524 euro voor een huis. Dat was respectievelijk bijna 53.000 euro en 41.000 euro minder dan het budget dat de oudste generatie aan vastgoed besteedde (zie tabel onderaan). Maar de jongeren waren wel opvallend actiever. Op de appartementenmarkt waren ze goed voor 27 procent van de transacties en op de huizenmarkt zelfs voor 34,4 procent, tegenover 8,7 en 1,8 procent bij de 65-plussers.

“Wat me in de eerste plaatst verrast, is dat 18 tot 30-jarigen een heel traditionele woondroom hebben en duidelijk een huis boven een flat verkiezen”, vertelt Bart van Opstal van notaris.be. “Dat zie je in de percentages, maar het verschil tussen woningen en appartementen in absolute cijfers is nog veelzeggender, omdat er van dat eerste type veel meer worden verkocht. De 65-plussers daarentegen zijn veruit de minst actieve kopersgroep. Zij schuwen de risico’s en doen geen grote investeringen meer, omdat ze hun financieel plan al rond hebben.”

Het is van moeten

Het grote aandeel jongeren binnen het totale aantal kopers doet misschien de wenkbrauwen fronsen, want overal hoor je dat net zij het moeilijker dan ooit hebben om een dak boven hun hoofd te kopen. “Dat is ook effectief het geval. Hoewel de vastgoedprijzen niet zo snel stijgen als de inflatie, moeten jongeren in combinatie met de gestegen rente toch een flink hoger bedrag ophoesten dan voorheen. Toch zijn ze bereid om dat te doen, al is het in hun ogen eerder van moeten. Ze wagen de sprong, omdat ze ervan uitgaan dat de rente in 2023 verder blijft klimmen.”

Quote Sinds 1 januari ben je genood­zaakt om huizen met een energiela­bel E of F binnen een termijn van vijf jaar te renoveren tot minstens label D. Dat vraagt extra budget. Notaris Bart van Opstal

Ook de renovatieverplichting van energieverslindende huizen deed hen beslissen om alsnog in 2022 iets te kopen. “Sinds 1 januari ben je genoodzaakt om huizen met een energielabel E of F binnen een termijn van vijf jaar te renoveren tot minstens label D. Dat vraagt extra budget. Wie nog in 2022 kocht, hoeft die norm niet te halen. Die kopers zullen ongetwijfeld energiebesparende maatregelen nemen, maar kunnen dat in hun eigen tempo doen en spreiden in de tijd volgens het budget dat ze ter beschikking hebben.”

Duwtjes in de rug

Om hun aankoop te financieren, krijgen heel wat 18 tot 30-jarigen een duwtje in de rug van thuis. “Dat gebeurt op twee manieren. Ofwel door een schenking, ofwel door een renteloze lening. Ouders redeneren dat ze hun geld dat op een spaarboekje niks opbrengt evengoed gratis kunnen uitlenen aan de kinderen. En, in tegenstelling tot vroeger zien we steeds vaker dat er bij de financiële steun een generatiesprong wordt gemaakt. Grootouders die weten dat hun eigen kinderen zich op geldvlak geen zorgen hoeven te maken, doen liever hun kleinkinderen een plezier. Doorgaans gebeurt dat mét de goedkeuring van de generatie die er tussenuit valt.”

Het meeste vastgoed wordt gekocht door 31 tot 50-jarigen. Op de huizenmarkt vertegenwoordigen zij iets meer dan de helft van de kopers. Zij hebben in de loop der jaren meer standvastigheid in hun job en in hun leven gekregen en kunnen, vaak met een spaarpotje, hun zoektocht aanvangen om zich te settelen. Als ze een appartement aanschaffen, spenderen ze 261.773 euro, iets minder dan het Vlaamse gemiddelde. In het geval van een woning gaat het om 361.596 euro en daarmee komen ze boven dat gemiddelde uit.

Quote Investeer­ders hebben in de eerste plaats interesse voor kleinere flats met één of twee slaapka­mers, want daarvan is de prijs goedkoper. Notaris Bart van Opstal

Duurder is geen probleem

De 50-plussers zijn niet zo talrijk aanwezig in de categorie van huizen (11%), maar zijn op de appartementenmarkt wel goed voor een aandeel van 25 procent. Dat is volgens notaris Bart van Opstal geen toeval. “Binnen die leeftijdscategorie zijn er twee types van kopers. Degenen van wie de kinderen het huis uit zijn waardoor ze wat kleiner en centraler willen gaan wonen, bij voorkeur in een recent gebouw waar ze zich geen zorgen moeten maken dat er grote kosten zullen opduiken. Zulke appartementen zijn duurder, maar na de verkoop van de eigen woning vormt dat meestal geen probleem.”

De tweede categorie boven de 50 jaar zijn de investeerders. “Voor hen is de locatie minder van tel. Ze hebben in de eerste plaats interesse voor kleinere flats met één of twee slaapkamers, want daarvan is de prijs goedkoper. Het is voor hen ook heel belangrijk dat de appartementen nieuw of maar een paar jaar oud zijn en dus sowieso energiezuinig. Dat verhoogt de verhuurkansen en het laat hen toe om de huur te blijven indexeren, wat een grote invloed kan hebben op het rendement. De verhuur is hun appeltje voor de dorst en een aangename aanvulling op hun pensioen. De dag dat er kosten komen aan het appartement of dat het al wat jaren op de teller heeft staan, zullen ze het verkopen en de kans is groot dat ze daarbij een meerwaarde boeken.”

