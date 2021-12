Ook in 2021 speelde ons leven zich meer dan ooit online af: dit zijn de opmerkelijkste telecomcijfers

MijntelcoNooit eerder downloadden we meer games dan in 2021. En dat terwijl 2020 al een recordjaar was. Ook telewerken is een blijver. Dit jaar zag Telenet nog maar eens een stijging van 20% in het aantal videomeetings en gedeelde bestanden. Toch lijkt het bel- en internetverkeer zich te stabiliseren, na de exponentiële groei vlak na de eerste lockdown. Mijntelco gaat door de opmerkelijkste cijfers.

Thuiswerk, streamen, videovergaderen: sinds de uitbraak van de coronacrisis begin 2020 zijn deze woorden niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dat leidde vorig jaar tot het ene na het andere record in internetgebruik. Ook in 2021 beheerste corona ons leven, maar de exponentiële toename van het internetverkeer heeft zich wel gestabiliseerd, zo blijkt uit een analyse van Telenet op basis van het gedrag van 1,7 miljoen vaste en 2,9 miljoen mobiele internetklanten.

Belverkeer

“Het lijkt erop dat we terugkeren naar een stabieler bel- en internetverkeer”, bevestigt Isabelle Geeraerts van Telenet. Dat is wellicht het duidelijkst te zien in de cijfers van het belverkeer. Pre-corona belden we jaar na jaar steeds minder door de opmars van WhatsApp, Messenger en FaceTime. In 2020 keerde dat plots helemaal. “Het belverkeer op het mobiele netwerk van Telenet en Base piekte en we belden in 2020 10% meer. Ook via de vaste lijn steeg het aantal belminuten met zo’n 3%”, duidt Geeraerts. “In 2021 heeft de neerwaartse trend voor bellen zich opnieuw ingezet. Met mobiele toestellen belden we 4% minder, al is dat nog altijd 6% meer dan in 2019.” Ook met de vaste lijn hebben we in 2021 weer minder gebeld. Telenet verwacht dat de cijfers pas in 2024 terugkeren naar het niveau van voor corona.

Internet

Het mobiele datavolume blijft daarentegen verder stijgen. We verbruiken al enkele jaren gemiddeld elk jaar zo’n 30% meer mobiele data. Die groei zette zich iets minder door in 2020 en 2021 omdat we thuis vooral wifi gebruiken, maar de cijfers blijven dus wel stijgen.

Dat kan ook gezegd worden van het vaste netwerk. “In 2020 en begin 2021 zagen we plots 60% meer verkeer, dubbel zoveel als anders”, zegt Isabelle Geeraerts. “Van communiceren, werken, hobby’s uitoefenen of shoppen: we waren toen door lockdowns immers genoodzaakt om bijna alles online te doen. In de loop van 2021 stabiliseerde de groei op de gemiddelde stijging van 20 tot 30%, weliswaar boven op de groei van vorig jaar.”

Telewerken

Dat telewerk een blijver is, mag duidelijk zijn. In 2020 groeide het internetverkeer voor telewerk met 65%. Dit jaar zag Telenet een stijging van nog eens 20% in het aantal videomeetings en gedeelde bestanden.

Gaming

Dé grootste uitschieter van de afgelopen twee jaar is zonder twijfel gaming. In 2020 steeg het internetverbruik voor games met 78%. En dat was geen eenmalig fenomeen, want dat hoge verbruik bleef in 2021 op hetzelfde niveau. “Gaming verbruikt op zich weinig data, maar het zijn de downloads van spellen of updates die wel voor veel dataverkeer zorgen”, aldus Isabelle Geeraerts. Op 7 december werd dat duidelijk bij de gamerelease van Call of Duty. Gamers haalden massaal de nieuwe update binnen en vestigden zo een nieuw record op het downstream internetverkeer met liefst 3,6 terabit per seconde. Ter vergelijking: dat staat gelijk met het downloaden van 250.000 foto’s per seconde. “Alles samen kunnen we met zekerheid zeggen dat we ook in 2021 ons online leven volop verder zetten”, besluit Isabelle Geeraerts.

Juiste abonnement

De verschuiving en stijgende toename van het bel- en internetverkeer maakt de keuze van je abonnement extra belangrijk. Wie een tiener in huis heeft die steeds meer games downloadt, heeft nood aan veel datavolume. Moet je meer bellen dan vroeger? Dan kijk je best je belminuten na. Bekijk welk abonnement het beste bij jouw bel-en internetverkeer past.

