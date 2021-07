Ook horecazaken krijgen korting van Sabam

Unisono, het platform dat de licenties van Sabam en de Billijke Vergoeding beheert, nodigt via een mailing zijn klanten uit om hun compensatie aan te vragen voordat zij hun factuur van 2021 ontvangen. Het bedrag van de korting waarop zij recht hebben, komt dan onmiddellijk in mindering van deze factuur. Wie deze korting niet aanvraagt, krijgt een factuur voor het volledige bedrag. De klant wordt via een begeleidende brief geïnformeerd dat hij nog steeds de mogelijkheid heeft om nadien de korting aan te vragen.