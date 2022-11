Ook de uitvaartsector voelt de inflatie: “Van een factuur van 6.000 euro gaat zowat de helft naar onze onkosten”

“In deze gevallen heb je geen recht op klein verlet wanneer je ouders overlijden”: Onze werkexpert legt de regels voor rouwverlof uit

Wanneer een dierbare sterft heb je recht op ‘klein verlet’. Dat is het recht om afwezig te blijven van de werkvloer met behoud van loon. Hoelang en in in welke situatie hangt echter af van je relatie met de overledene. Hoewel de regels hiervoor zijn veranderd in juli 2021, gaan veel websites nog uit van de oude regels. Het is dus niet altijd evident om te achterhalen op hoeveel dagen je precies recht hebt. Onze werkexpert Stijn Baert, professor arbeidseconomie UGent, zet uiteen wat de regeling exact inhoudt.

