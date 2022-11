Ook Belgen getroffen door faillissement cryptobeurs FTX: “Ik ben 30.000 euro kwijt, een mooi stuk van de erfenis voor m’n kinderen”

Van partners tot rivalen: hoe de “cryptokei­zer” van FTX 16 miljard euro verloor door tweets van Binance-baas en grootste rivaal

Een gelekt document, enkele tweets en plots ziet de toekomst er gitzwart uit voor Sam Bankman-Fried (30), oprichter van cryptobeurs FTX. Hij was één van de rolmodellen voor de cryptowereld, maar nu bevindt zijn bedrijf zich in een neerwaartse spiraal. Hoe is het zover kunnen komen? En wat is de rol van Changpeng Zhao (45), baas van concurrent Binance, maar ook één van de eerste investeerders in FTX?

10 november