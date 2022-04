“Onze keuken ademt design, maar heeft ons amper 500 euro gekost: Florian (36) en Stefanie (34) vinden vrije tijd belangrijker dan hoog loon

“Je hoeft niet meteen 1.000 euro te sparen. Je kan ook starten met 50": budgetex­perts geven advies om financiële stress te vermijden

Het zijn financieel moeilijke tijden, waarin bijna de helft van de Belgen moeite heeft om rond te komen. Een les in ‘financiële wellness’ kan helpen om die geldzorgen al voor een groot stuk in te perken. Budgetexperte Sara Van Wesenbeeck en professor in koopgedrag Malaika Brengman geven tips voor meer rust in je hoofd.

