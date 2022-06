Onze geldexpert geeft advies om te beleggen in gezonde voeding: “Voor één aandeel van dit populaire bedrijf betaal je al ruim 5.000 euro”

Groeiende vraag naar cybersecu­ri­ty biedt kansen voor beleggers: “Eén aandeel steeg van 12,5 naar 300 dollar, en dat is nog niet het einde van de rit”

Analoog wordt alsmaar meer digitaal. En hoe afhankelijker we worden van virtuele toepassingen, hoe groter de kans dat onze gegevens en centen in handen komen van oplichters en andere criminelen. Gelukkig zijn er heel wat bedrijven actief in cybersecurity. Niet alleen zij doen het goed, ook de security-afdeling van de techgigant Microsoft draait heel wat omzet. We vragen aan onze geldexpert Pascal Paepen hoe kleine beleggers er ook bij kunnen baten: “Laat die hackers maar doen, op lange termijn kan je er nog wat aan verdienen.”

15 juni